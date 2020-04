Twee zijstraten afgesloten van Dorpsstraat emz

24 april 2020

18u00 3 Stabroek Vanaf maandagochtend 27 april zullen de Sigarenstraat en de Sint Catharinastraat afgesloten zijn van de Dorpsstraat. Voor de Familiestraat voorziet de aannemer maatregelen om deze bereikbaar te houden.

Door de coronacrisis heeft de werf een periode stilgestaan. Vanaf aankomende maandag zal ook nutsbedrijf Fluvius zijn aanleg van leidingen laten hervatten. De afgelopen maand hebben verschillende van hun aannemers risicoanalyses gemaakt van de uit te voeren taken en de nodige preventiemaatregelen getroffen. Die nieuwe werfaanpak is nu ook goedgekeurd.

Kabelwerken

In de Dorpsstraat zullen de kabelwerken in de Dorpsstraat vanaf maandag 27 april heropstarten. De werfzone loopt van iets voor de Familiestraat tot voorbij de Sint Catharinastraat. Vanaf maandagochtend zijn de Sigarenstraat en de Sint Catharinastraat afgesloten van de Dorpsstraat. Via lokale omleidingsroutes kunnen de bewoners omrijden. In beide straten is een dubbele richting van kracht. Waar nodig is een parkeerverbod ingesteld. De Familiestraat blijft wel bereikbaar. Desondanks kan de straat eens voor korte tijd onderbroken zijn voor het graven van de sleuf.

Picolo-site

Sinds afgelopen week moeten bezoekers voor de Picolo-site de Conservenweg inrijden om de parking te bereiken. Dat straatje ligt vlak voor de winkelgebouwen. De parking verlaten gebeurt via het Picoloplein, waarna chauffeurs vervolgens verplicht rechtsaf de Dorpsstraat indraaien wegens het enkelrichtingsverkeer. Die circulatie is ingevoerd om de veiligheid van de voetgangers en de fietsers te verhogen.

Wie met de wagen vanuit Putte naar Picolo wil komen, moet de omleiding via de Kleine Molenweg volgen. Die leidt via de A12 naar Laageind om zo naar de Conservenweg te geraken, waarlangs de parking van Picolo te bereiken is.