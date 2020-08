Twee groentenloodsen in vuur en vlam, gemeentelijk rampenplan afgekondigd Patrick Lefelon

08 augustus 2020

14u51 50

Er is een felle brand aan de gang in een groenteloods bij de firma Dobbels-Cuypers op het Laageind in Stabroek. De brandweerzone Rand is vanuit Kapellen met veel mensen en middelen ter plaatse. Ook de brandweer Antwerpen levert bijstand.

Volgens de brandweerpost Kapellen staan er twee loodsen in brand. Het vuur is ondertussen wel onder controle. De operationele fase van het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd om voldoende manschappen te hebben die elkaar bij deze hitte kunnen aflossen.

De brand ging ook gepaard met enkele knallen maar dat waren ontploffingen van gasflessen die in de loods stonden.

De rookpluim is kilometers ver te zien en zorgt voor heel wat oproepen bij de 112-centrale.

De brandweer raadt iedereen in de buurt aan om de ramen gesloten te houden.

Een op/afrit van de Havenweg A12 is afgesloten