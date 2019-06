Tuur en Maria vieren briljanten huwelijksverjaardag Alfons Schryvers

06 juni 2019

11u07 0

Naar aanleiding van hun 65ste huwelijksverjaardag zijn Tuur Bollens (89) en zijn echtgenote Maria Kegeleers (86) ontvangen op het Stabroekse gemeentehuis. Namens het koningspaar overhandigde burgemeester Rik Frans (N-VA) hen een oorkonde en een gedenkpenning. Daarnaast schonk de gemeente geschenkencheques ter waarde van 100 euro die het paar kan verzilveren hij lokale handelaars. Tuur werd geboren in Zandvliet en Maria is afkomstig van Wommelgem. Na hun huwelijk vestigde het paar zich in Antwerpen en in 1974 verhuisden ze naar de Berkenlaan in Hoevenen. Toen in 2000 een serviceflat van de gemeente vrijkwam verhuisden ze naar het Binnenpad in Stabroek. Tuur en Maria hebben drie dochters, acht kleinkinderen, tien achterkleinkinderen met een elfde op komst. Tuur kwam aan de kost als havenarbeider en Maria zorgde voor het huishouden. Tuur was ook jarenlang verantwoordelijke voor het gemeentelijk lokaal de Witven in Hoevenen.