Tuncay (13) zit elke dag 4,5 uur op de schoolbus: “Ik krijg er heel veel hoofdpijn van”

Stabroek

Om 6.50 uur staat de 13-jarige Tuncay uit Hoevenen (Stabroek) klaar om met de bus om 8.50 in Antwerpen op school te zijn, net zoals heel wat lotgenootjes. Desondanks komt hij vaak te laat in de klas. Hoewel de schoolbel om naar huis te gaan al om 16 uur rinkelt, wordt Tuncay pas rond 18.15 uur thuis afgezet. De versoepelingen van de maatregelen voor het busvervoer in het buitengewoon onderwijs brengen hem geen beterschap. De jongen met een mobiele beperking zit iedere dag nog steeds 4,5 uur op de bus. “Hij komt vermoeid, slechtgezind en misselijk thuis. Mijn hart breekt omdat ik hem niet kan helpen”, vertelt mama Linda Van de Ginste (43).