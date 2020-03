Tienerfestival daagt jongeren uit voor avontuur aan fort emz

06 maart 2020

12u11 2 Stabroek Op woensdag 8 april beleven de tieners op ‘Fort Fiesta’ een hoogdag aan en rond het fort van Stabroek. De jeugddiensten van Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Ekeren, Stabroek en Kapellen slaan de handen in elkaar met Stafort om een uitdagend programma in elkaar te steken.

In de zomer van 2018 pakte de vier gemeentes voor het eerst uit met ‘Fort Fiesta’. Dit jaar vindt het tienerevenement plaats in de paasvakantie. Het fort van Stabroek vormt als unieke locatie het decor voor het jeugdfestival. Daarop kunnen jongeren tussen twaalf en zeventien jaar oud zich komen wagen aan allerlei spannende activiteiten, die georganiseerd worden in samenwerking met het bedrijf Stafort, dat avontuurlijke activiteiten aan het Stabroekse fort aanbiedt. Dit jaar staan verschillende survivalactiviteiten, paintball, lasershooten, meerijden met buggy’s en een via ferrata op het programma. Verder kan de jeugd uiteraard gewoon komen chillen met vrienden. Daarnaast zorgt de organisatie voor verschillende dansworkshops, creatieve ateliers, demo’s en zoveel meer. Fort Fiesta vindt plaats op woensdag 8 april van 10 tot 17 uur aan het fort van Stabroek aan de Abtsdreef. De deelnemersprijs bedraagt voor inwoners van Berendrecht-Lillo-Zandvliet, Ekeren, Kapellen en Stabroek in voorverkoop 5 euro, voor niet-inwoners 15 euro. Aan de kassa kost de deelname 10 euro voor inwoners van de deelnemende gemeentes en 20 euro voor niet-inwoners. Tickets zijn verkrijgbaar via de webwinkel van de gemeente Kapellen. Voor meer praktische informatie en het programma kan u terecht op www.fortfiesta.be.