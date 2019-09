Thibault is weg van zijn idool Wout Van Aert Alfons Schryvers

02 september 2019

11u03 0

Tijdens elke wedstrijd van renner Wout Van Aert deelneemt zit Thibault Giebens (10) aan het tv-scherm gekluisterd om te supporteren voor zijn idool. “Vorig jaar tijdens de Antwerp Port Epic kreeg ik van hem een handtekening. Die heb ik ingekaderd en hangt nu boven mijn bed” zegt de jongeling. Wie er nog aan moest twijfelen, ook Thibault wil later wielrenner worden.

Zijn kleurrijke geel-zwarte tenue van de ploeg Jumbo-Visma vertelt alles. Hier zit een fervent aanhanger van de wielersport. “Ik ga bijna overal kijken waar Wout Van Aert aan de start staat” vertelt de 10-jarige Thibault. “Dit jaar was ik, samen met mijn papa, speciaal naar Frankrijk gereden om er de Tour te zien passeren. Spijtig genoeg was Wout toen al uitgeschakeld door een val. Wanneer ik de beelden op tv zag stond mijn hart even stil. Wout is echter een goed renner die, zelf na een tegenslag, altijd terugkomt en nooit opgeeft. Daarom ben ik fan van hem”. Vorig jaar tijdens de start van de Antwerp Port Epic kreeg Thibault kans om van dichtbij kennis te maken met zijn idool. “Hij was zo vriendelijk mij een handtekening te geven. Die wilde ik niet ergens in een boek verstoppen maar heb het papiertje ingekaderd en boven mijn bed gehangen”. Thibault fietst al vanaf hij ongeveer vier jaar was. “Ik probeer elke week te fietsen. Vandaag heb ik 67 kilometer gereden. Later wielrenner worden is mijn droom”.