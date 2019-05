Supportersclub Rode Duivels opgericht Alfons Schryvers

30 mei 2019

Supportersclub De Scheve Toren is een officiële supportersclub verbonden aan de federatie. Naast afdelingen in Schelle, Niel, Boom en Aartselaar komt er een nieuwe locatie bij in café De Klok, Dorpsstraat 41, te Stabroek. “De club is vooral gericht op supporters die graag met een groep vrienden de sfeer rond de wedstrijden willen beleven. Wij bieden ook een service voor mensen die kiezen om individueel naar de Rode Duivels te gaan kijken en kunnen steeds een variabel aanbod van tickets aanbieden. De supporters club heeft als doel om in groep naar de wedstrijden van de Rode Duivels te rijden/varen/vliegen” zegt initiatiefnemer Tom Ploegaerts. Om de wedstrijden van de Rode Duivels bij te wonen dient u lid te zijn van de federatie. Het lidmaatschap voor deze federatie kan enkel bekomen worden via een erkende supportersclub zoals SC De Scheve Toren. Info via info@schevetoren.be