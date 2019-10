Stoelendans in gemeenteraad Alfons Schryvers

22 oktober 2019

11u52 0

In de Stabroekse gemeenteraad zijn twee raadsleden vervangen. Voor CD&V stopt Tom Van Der Brempt, die in de vorige legislatuur na drie jaar als raadslid er drie jaar als schepen aan toevoegde. Tom werd bij de verkiezingen nog wel verkozen als raadslid maar kon geen aanspraak meer maken op een schepenfunctie. Nu stopt deze Puttenaar met de actieve politiek. Tom wordt vervangen door Thomas Eysackers (28). Deze nog jonge lokale politicus, die als ingenieur werkt bij Mouterij Dingemans, wist zich via Chiro en Fanfare Verbroedering een heel brede kennissenkring op te bouwen. Ook binnen de Open Vld fractie is een wissel doorgevoerd. Raadslid Debbie Bruyninckx verhuist naar Kapellen en wordt opgevolgd door Isabella Wouters (24), momenteel al actief in het Bijzonder Comité. Blijkbaar gaat Isabelle nu voor de twee mandaten. Beroepshalve is Isabella, gerant in Sportcafé De Chalet, aan de Moorlandzaal.