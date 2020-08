Stafort herleeft na bijsturing strikte maatregelen: eerste Afterwork meteen een voltreffer emz

21 augustus 2020

20u21 1 Stabroek Door de bijsturing van de strikte coronamaatregelen in provincie Antwerpen herleeft evenementenlocatie Stafort. De Afterwork van donderdagavond was meteen een voltreffer. Ook teambuildings tot vijftig personen mogen weer. Hoewel zaakvoerder Tom Callens (50) bijlange nog niet op volle capaciteit draait, blijft hij positief. “We moeten focussen op wat mag”, zegt hij.

Voor de evenementensector is de coronacrisis allesbehalve een evidente periode. Dat geldt ook voor evenementenlocatie Stafort in Stabroek. Vooral de verscherpte maatregelen voor de provincie Antwerpen en de extra regels voor gemeenten in de rode zone als Stabroek waren zwaar te dragen. “Wij zijn vooral gespecialiseerd in teambuildings met grote bedrijven als BASF, Total, Katoennatie... Dat is steeds met 100 à 150 man. Waar dat in juli weer met 50 mocht, werd dat plots beperkt tot 10 personen. Ze vragen aan ons om creatief te zijn, maar als er een bedrijf met 24 is, gaan die niet komen als de teambuilding maar tot 10 personen kan. En als er dan twee begeleiders bij moeten zijn, is dat voor ons niet haalbaar”, vertelt Tom.

Ook heel wat grotere evenementen als Fort Fiesta liep Stafort mis. Wel konden er in juni nog twee Afterworks doorgaan. Maar daar was het al snel mee gedaan toen de provinciaal gouverneur Cathy Berx afkondigde dat evenementen in de rode zone rond Antwerpen niet meer mochten plaatsvinden.

Afterwork op het water

Daar kwam vanaf 12 augustus voor Stafort gelukkig verandering in: Stafort mocht opnieuw evenementen tot 200 personen in de buitenlucht organiseren, voor teambuildings zijn dat 50 personen. Door de bijsturing van de Nationale Veiligheidsraad zijn dat er sinds donderdag 400 in de buitenlucht en 200 in de binnenlucht.

Die aanpassing van de coronamaatregelen deed Stafort meteen in gang schieten. “Eerst wilden we vorige week donderdag meteen een Afterwork organiseren. Maar dat was niet haalbaar. Dan hebben we die verzet naar deze donderdag. Volgende week vindt er opnieuw eentje plaats.” En op de Afterwork kunnen de gasten meteen ontdekken waar Stafort zich de afgelopen maanden mee heeft bezig gehouden. “We hebben het hier wat opgefrist. Daarnaast hebben we een ponton en vlotten gemaakt. Zo zit je dan avontuurlijk met je gezelschap op het water”, legt Tom uit.

En die creatieve banken vallen meteen in de smaak. De grote opkomst maakt duidelijk dat Tom niet de enige is die naar de heropstart heeft uitgekeken. “Ik vind het echt goed dat iemand de moeite doet om iets te organiseren. Het is makkelijk om niets te doen, natuurlijk”, zegt Sander (28) uit Stabroek. “Het is hier echt een schone locatie”, vult een dame uit de groep aan. Ook Maaike (22), Femke (22) en Naomi (24) uit Zandvliet komen een pintje drinken aan het fortwater. “Dit geeft ons hoop”, lacht Femke.

Angstpsychose weren

Net als Femke heeft ook Tom goede moed voor de toekomst. “Het grote voordeel van deze locatie is de ruimte. Met 15 hectare in de buitenlucht zijn wij net een deel van de oplossing. Mits anderhalve meter afstand en goede hygiënemaatregelen is hier geen risico. We moeten de angstpsychose weren en op een veilige manier weer buiten komen.”

Al zal het niet evident zijn om alles opnieuw op de rails te krijgen. “Door de draconische maatregelen was de hele agenda leeggelopen. En een groepsactiviteit vraagt wel wat voorbereiding. Daarenboven mogen Nederlanders niet naar België komen. Maar 35 procent van mijn cliënteel komt uit Nederland. Dat is wel een probleem. Sportdagen van scholen zitten er voorlopig niet in, al hoop ik dat scholen in bubbels naar hier komen. Hopelijk komen ook vriendengroepen, groepen voor een vrijgezellenavond of bedrijven hier opnieuw activiteiten doen.”

Meer informatie over evenementenlocatie Stafort via www.stafort.be.