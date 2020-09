Stabroekse gemeenteraad vergadert voor het eerst in aula basisschool De Rekke, publiek opnieuw welkom emz

29 september 2020

10u48 0 Stabroek De Stabroekse gemeenteraad van september vergaderde maandagavond niet in de raadszaal op het gemeentehuis, maar kwam bijeen in de aula van de gemeentelijke basisschool De Rekke in Hoevenen. Zo kon ook pers en publiek in tijden van corona de zitting bijwonen.

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur stelde in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) een kader op voor de vergaderingen van lokale bestuursorganen vanaf september. In regel moeten gemeenteraden en raden voor maatschappelijk welzijn weer fysiek doorgaan, zodat de zittingen ook voor pers en publiek toegankelijk zijn. Als de sociale afstand niet gegarandeerd kan worden, kan geopteerd worden voor een alternatieve locatie.

Vijftal toehoorders aanwezig

Dat ontwikkeld kader nam de gemeente Stabroek ter harte. De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op 28 september ging door in de aula van de gemeentelijke basisschool De Rekke en niet in de raadszaal. Daardoor was sinds lange tijd voor het eerst weer publiek welkom op de twee raden, aangezien de social distancing bewaren daar geen enkel probleem was. Een vijftal toehoorders tekenden maandag present. Minstens tot en met december zal de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn nog doorgaan in de aula van De Rekke.