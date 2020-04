Stabroekse duivenmelkers laten prijsduiven virtueel uitvliegen: “Het zorgt al voor heel wat whatsapp-gemelk” emz

01 april 2020

19u01 1 Stabroek Ondanks de coronamaatregelen laten de Stabroekse duivenmelkers hun duiven toch uitvliegen. De duivenbond van Stabroek ontwikkelde voor hun leden immers een digitale wedstrijd. Net als gewoonlijk kan er ook op duiven gewed worden. “We willen de beleving zo sterk mogelijk maken”, zegt de Stabroekse duivenmelker Wim Coel (59), het brein achter de computergestuurde wedkamp.

De coronacrisis dwarsboomt ook de start van het duivensportseizoen. De duivenbond van Stabroek vond daar echter een oplossing voor om de eerste wedstrijd toch te kunnen laten doorgaan. “Het idee om een virtuele wedvlucht te doen werd geopperd door Jef Meeusen. Al verschillende jaren organiseert hij de aparte competitie “kenner op eigen hok”, waarbij de duivenmelkers twee van hun jonge duiven kiezen om mee te spelen. Omdat hij niet zo thuis is in informaticatoepassingen, besloten ondervoorzitter Peter Vervoort en ik de uitwerking op ons te nemen”, vertelt Coel.

De virtuele wedstrijd probeert een fysieke wedvlucht zo goed als mogelijk na te bootsen, ook op vlak van gewoontes. “De deelnemers vullen thuis de vertrouwde poulebrief in. Iedere liefhebber kan maximaal twaalf duiven selecteren. Die zullen virtueel gelost worden in het Franse Soissons, op ongeveer 220 kilometer van Stabroek. Dat gebeurt zoals gewoonlijk op zondagmorgen om 8 uur. Afhankelijk of de wind zondag mee of tegen zit, zullen de mogelijke aankomsttijden bepaald worden. Daarbij wordt wel rekening gehouden met de coördinaten van het hok van de liefhebbers.”

Willekeurige rangschikking

Alle deelnemende duiven zullen binnen een tijdspanne van een uur een willekeurige aankomsttijd toegekend krijgen. Dat gebeurt met een informaticatoepassing van Peter Vervoort, met als gevolg dat iedereen gelijke kansen heeft. “Niet de duiven, maar de computer bepaalt welke duivenmelker de wedvlucht wint. Iedereen beseft dat er zondag een unieke kans is om bovenaan een historische uitslag te prijken.”

Om de beleving compleet te maken, kunnen de duivenmelkers ‘poulen’ of geld inzetten op hun duiven, wat typisch is voor duivensport. “De inzetbedragen zijn echter teruggeschroefd tot 10 procent van het maximaal mogelijke bij een normale wedvlucht. Het gaat hier dus om sommen van een euro.”

Oudere garde

Vooral voor de talrijke oudere duivensporters is het een opluchting dat het seizoen door de virtuele wedvlucht toch van start kan gaan. “Het waren vooral zij die uitkeken naar het startschot. Dan kunnen ze op zondag in het clublokaal een pintje komen drinken. Nu zitten ze een beetje in een isolement en hebben weinig contact. Wie geen computer heeft, wordt geholpen door een jongere duivenmelker in de buurt, aan wie hij de poulebrief dan kan bezorgen. We merken dat we ook de ouderen aan de telefoon krijgen om te speculeren over de wedstrijd van zondag”, lacht Coel.

Ondertussen kreeg de duivenbond van Stabroek al een twintigtal lijsten binnen. De duivenmelkers kunnen nog tot vrijdagavond om 20 uur hun poulebrieven indienen. Het initiatief heeft volgens Coel een heleboel extra communicatie op gang gebracht. “Het zorgt voor heel wat ‘whatsapp-gemelk’. En laat dat nu net het favoriete tijdverdrijf van iedere duivenmelker zijn. Deze keer gaan de gesprekken niet over de weersomstandigheden, maar om het at-random-hocus-pocus”, besluit hij.