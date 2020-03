Stabroekse bibliotheken pakken uit met klasspel en quiz in kader van Jeugdboekenmaand emz

09 maart 2020

12u52 0 Stabroek In het kader van de Jeugdboekenmaand pakken de bibliotheken in Stabroek en Hoevenen uit met een quiz. Daarnaast komen de leerlingen uit de tweede en derde graad van de vier basisscholen langs voor een klasspel om de Jeugdboekenmaand te vieren.

Dit jaar staat de Jeugdboekenmaand in teken van ‘Kunst’. Dat hebben ook de bibliotheken in de gemeente Stabroek begrepen. De medewerkers ontwikkelden in dat thema een quiz en een klasspel. Tussen 2 en 27 maart ontvangen de bibliotheken alle kinderen van het derde tot het zesde leerjaar van de basisscholen Sint-Calasanz, De Rekke, Sint-Catharina en de Stappe. Bij dat bezoekje spelen de leerlingen een klasspel boordevol opdrachten en actievragen. Daarbij vormen de mooiste en leukste jeugdboeken uit de eigen bibliotheekcollectie de rode draad.

Quizzen geblazen

Naast het klasspel hebben de Stabroekse bibliotheken ook nog iets anders in petto. Van zaterdag 7 maart tot zaterdag 21 maart kunnen alle kinderen van de lagere school individueel deelnemen aan de quiz van de Jeugdboekenmaand. Iedere deelnemer mag een leuke prijs uitkiezen. Daarenboven kan elke quizzer kans maken op één van de negen boekenbonnen ter waarde van vijfentwintig euro.