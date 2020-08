Stabroeks bestuur houdt online infovergadering over hoe coronaproof evenementen organiseren emz

17u33 1 Stabroek In tijden van corona een evenement op poten zetten, het is allesbehalve evident. Gemeente Stabroek houdt daarom een online infovergadering over hoe evenementen ondanks de huidige crisisperiode toch op een veilige manier georganiseerd kunnen worden. Die gaat door op maandag 7 september.

Sociale afstand, mondmaskers, maximum aantal personen, registratie van contactgegevens... Allemaal factoren waar we vandaag de dag rekening mee moeten houden als we een evenement willen organiseren. Het Stabroeks bestuur geeft aan dat dit de nieuwe realiteit is. “Het coronavirus zal nog een tijdje circuleren. Maar het is de uitdrukkelijke wens van het bestuur om evenementen op ons grondgebied te zien heropleven.”

Daarom wil de gemeente haar organisatoren dan ook ondersteunen om de evenementen op een veilige en verantwoorde manier te laten verlopen. Om dat voornemen te realiseren, zet het bestuur een online infovergadering op touw. Daarop zullen heel wat nuttige tools en praktische tips ter sprake komen. Geïnteresseerden mogen ook op voorhand vragen insturen.

De online infovergadering grijpt plaats op maandag 7 september om 20 uur. Inschrijven via evenementen@stabroek.be. Deelnemers ontvangen vervolgens een bevestigingsmail met bijbehorende instructies.