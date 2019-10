Stabroekenaar Erik Schouteden ruilde 15 jaar geleden thuisgemeente voor een leven als wijnbouwer in Zuid-Afrika Alfons Schryvers

07 oktober 2019

11u25 3 Stabroek Het is precies 15 jaar geleden dat Stabroekenaar Erik Schouteden (45) zijn allereerste wijn op fles trok op zijn Zuid Afrikaans wijndomein Mooi Bly. Dat domein ligt op de bergflanken van de beroemde Paarl wijnlanden. Eenmaal per jaar komt Erik, samen met zijn echtgenote Liesbeth Wouters, terug naar Stabroek om hun wijnen te promoten en vrienden te ontmoeten. “De gemeente is telkens een stukje veranderd maar dan wel in de goede zin.”

Erik zegt dat hij niet toevallig in de wijnsector is terechtgekomen. “Mijn schoonouders hadden jarenlang een bekende kaashandel in Antwerpen waar ik, samen met mijn echtgenote, werkte. Wijn en kaas gaan goed samen en daarom wist ik wel iets van wijn maar dan enkel in combinatie met kaas. Toen mijn schoonouders besloten om de zaak van de hand te doen, en een andere uitdaging zochten, kwamen we via kennissen in Zuid Afrika terecht. Eerst voor enkele verkennende bezoeken om ons er daarna definitief te vestigen. Bedoeling was om niet enkel afhankelijk te zijn van wijnbouw maar om er ook vakantiewoningen uit te baten.”

‘Het gaat je goed’

“Zo werden we eigenaar van het domein Mooi Bly. Een typisch Afrikaans woord om afscheid te nemen en het betekent zoveel als ‘Het gaat je goed’. Helemaal in het begin was het domein van 32 hectaren niet meer dan een sterk verloederde wijngaard aan de rand van Paarl, met daarop enkele cottages en een hoofdhuis. Vandaag hebben we 8 hectaren wijnbouw en zes vakantiewoningen. Mooi Bly ligt op slechts 45 minuten van de luchthaven, 45 à 55 minuten van Kaapstad, 30 minuten van Stellenbosch en Franschhoek. Je mag dus zeggen dat we echt in het hart van de Kaapse wijnlanden zijn terecht gekomen.”

Verfijnen van de kennis

Mooi Bly, is een echt familiebedrijf, waar Erik instaat voor de wijngaarden en het maken van de wijn. Liesbeth zorgt voor de papiermolen en het beheer van de gastenhuisjes met zwembad, en voor het onderhoud van de vele dieren. “Mijn schoonouders helpen nog een handje maar zijn ondertussen met pensioen. Na het opruimen van de wijngaard heb ik er een gezonde variatie van verschillende druivensoorten aangeplant. Momenteel overheersen Chenin Blanc en Cabernet Sauvignon, met daarnaast enkele minder bekende, maar traditionelere druiven zoals Tannat en Malbec. Tegelijkertijd trok ik naar de schoolbanken om mijn kennis van het wijngebeuren aan te scherpen. Ook enkele lokale wijnboeren hielpen met het verfijnen van mijn kennis.”

Erik heeft acht personen in dienst die zowel zorgen voor het wijndomein als voor de vakantiewoningen. “Momenteel haal ik een oogst van ongeveer 15.000 liter wijn. Ik kan de productie verhogen maar dat wil ik niet om de huidige kwaliteit te kunnen behouden.”

Kinderen

Erik bezoekt zijn thuisgemeente Stabroek elk jaar. “Een goede gelegenheid om mijn ouders nog eens te zien, en te ondervinden, hoe het dorp zich verder ontwikkelt. Mijn kinderen Joppe en Simon blijven dan in Zuid Afrika waar ze trouwens geboren zijn.”

Wie Mooi Bly wil proeven, hoeft niet naar Zuid Afrika maar kan contact opnemen met invoerder Rolu via info@rolu.be of website www.rolu.be