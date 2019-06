Stabroek Zingt opnieuw Alfons Schryvers

19 juni 2019

14u33 2 Stabroek Op zaterdag 6 juli is het de twaalfde editie van Stabroek zingt op het grasveld voor het gemeentehuis in de Dorpsstraat.

Dit jaar verwachten de organisatoren Jacco Ricardo, Lissa Lewis, Ingrii, Michael Lanzo, Zjuul Krapuul en Gunther Neefs als gastvedetten. Bovendien zal Gunther Neefs, samen met de voorzangers, de finale opvrolijken. Stabroek zingt werd in 2008 opgericht naar aanleiding van de feestelijkheden rond 750 jaar Stabroek.

Stabroek zingt start om 19 uur met Jacco Ricardo. Vanaf 20.30 uur treden de Stabroekse Kids op en om 21 uur start het bekende meezingen. Er zijn een 30-tal liedjes en na elk 6de of 7de liedje is er een gastoptreden van eerst Ingrii, dan Zjuul Krapuul, Lissa Lewis en Michael Lanzo. Zij brengen elk drie liedjes. Om 23 uur is er een optreden van Gunther Neefs van ongeveer een uur.