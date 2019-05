Stabroek wordt Pleegzorggemeente Alfons Schryvers

23 mei 2019

Begin juni ondertekent de gemeente Stabroek het charter waarmee ze de duurzame samenwerking met Pleegzorg Provincie Antwerpen bezegelt. Door kwetsbare kinderen, jongeren en volwassen in de buurt een thuis te bieden wordt Stabroek nog iets kindvriendelijker. Er zijn momenteel 17 pleeggezinnen die een warmte thuis aanbieden. De gemeente zal onder meer sensibiliseren over pleegzorg via een algemene communicatie en via de scholen. Op maandag 18 november is er in de bibliotheek een speciaal informatiemoment. Stabroek zal ook pleeggasten en pleeggezinnen ondersteunen door middel van een jaarlijks ontmoetingsmoment. Tijdens de week van de pleegzorg van 15 tot 24 november zullen er diverse acties plaatsvinden om pleegzorg in de kijker te zetten.

