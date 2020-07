Stabroek krijgt 650.000 euro subsidie voor nieuwe turnhal Toon Verheijen

07 juli 2020

17u28 0 Stabroek De gemeente Stabroek heeft een subsidie van zo’n 650.000 euro gekregen voor de bouw van een nieuwe turnhal en een danszaal in deelgemeente Hoevenen. De hal komt naast basisschool De Rekke.

Sport Vlaanderen heeft elk jaar zo’n 5 miljoen euro voor innovatieve en toegankelijke sportprojecten. Meer dan een half jaar sleutelde de socioculturele dienst en schepen Liesbeth Bardyn intensief aan het dossier. Ondanks de onzekerheid of het harde werk zou beloond worden, schaarde ook het hele college zich achter het project, net als de turnkringen. “Constructief samenwerken loont”, zegt burgemeester Rik Frans.

Nauw betrokken

Ook de turnkringen werden als vaste gebruiker zeer nauw betrokken bij het opstellen van het subsidiedossier. De nood aan een nieuwe turn- en danszaal is groot. “Dat is vooral te wijten aan de gebrekkige turnaccommodatie in onze gemeente nu”, zegt schepen van Sport Liesbeth Bardyn. “Vrank en Vrij tracht haar eigen turnhal maximaal te onderhouden maar ze is tot op de draad versleten. Edelweiss heeft geen eigen accommodatie en pendelt tussen de polyvalente zaal Moorland en het PITO. Het was dus hoog tijd voor een nieuwe hal.”