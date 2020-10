Stabroek houdt ‘wandelmeedag’ op Wapenstilstand emz

10 oktober 2020

19u56 0 Stabroek In samenwerking met de gemeentelijke sportraad organiseert de gemeente Stabroek op 11 november een ‘wandelmeedag’. Die gebeurt volledig coronaproof.

Deelnemers wandelen langs bossen, weilanden, forten en grachten. Er is keuze uit twee bewegwijzerde parcours: eentje van zes kilometer en eentje van veertien kilometer. Het Ravenhof in Stabroek vormt daarvan het vertrekpunt. De wandelaars krijgen ter plaatse een gids. Wandelen gebeurt in gezin of met maximaal vier personen kinderen onder 12 jaar niet inbegrepen.

Aanmelden en registreren kan gratis tussen 8 en 14 uur aan het vertrekpunt Ravenhof op Oud Broek 4 in Stabroek. Meer informatie is te verkrijgen telefonisch op het nummer 03 210 11 70 of per mail naar sportdienst@stabroek.be.