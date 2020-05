Stabroek 30-50 loopt vertraging op door coronavirus, bestuur wil snel werk maken van proefopstelling om sluipverkeer tegen te gaan

ADA

09 mei 2020

10u27 0 Stabroek De verkeersmaatregelen om het sluipverkeer in de wijk Putte op te lossen, lopen vertraging op door de coronacrisis. Het bestuur zegt afhankelijk te zijn van de huidige grenscontroles en de andere coronamaatregelen maar belooft ook meteen snel werk te maken van een tijdelijke proefopstelling.

Met het project ‘Stabroek 30-50' wil het bestuur de verkeersleefbaarheid in de wijk Putte drastisch verhogen. Zo werd de wijk het afgelopen jaar onderverdeeld in zones met betrekking tot tonnage, parkeren en snelheid. Na een enquête waarin de buurt haar besognes kan uitten bleek vooral het sluipverkeer een groot probleem.

Rond dit sluipverkeer werd op 7 november 2019 een infovergadering met de volledige wijk georganiseerd waarbij verschillende interessante voorstellen uit de bus zijn gekomen. Zo wordt de Kleine Lepelstraat een fietsstraat, worden de Plantinstraat en de Veldstraat geknipt voor het autoverkeer. Fietsers en voetgangers zullenw el nog door kunnen.

Maar door de coronacrisis duurt het iets langer voor deze maatregelen ook omgezet kunnen worden in verwezenlijkingen. Nu wil het bestuur snel werk maken van een tijdelijke opstelling zodat die na een duur van 6 maanden geëvalueerd kan worden. Dan wordt beslist of de opstelling permanent of opgeheven wordt.