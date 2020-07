Snelheidsduivel geflitst met 129 kilometer per uur waar 70 toegelaten is emz

28 juli 2020

19u38 0 Stabroek In Stabroek heeft een snelheidsduivel zich maandag met een snelheid van 129 kilometer verplaatst over Ettenhoven, een rijbaan waar de maximaal toegelaten snelheid 70 kilometer per uur bedraagt. Politiezone Noord wist de wegpiraat te flitsen.

De snelheidscontroles leverden ook elders in de gemeente erg hoge snelheden op. Zo reden chauffeurs op de Abtsdreef en het Hoogeind tegen een snelheid van 99 kilometer per uur. Daar bedraagt de maximaal toegelaten snelheid slechts 70 kilometer per uur. In totaal reed drie procent van de gecontroleerde voertuigen te snel.