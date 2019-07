Snelheidsduivel geflitst aan 111 kilometer per uur (waar 70 is toegelaten) Toon Verheijen

19 juli 2019

15u24 0 Stabroek De politiezone Noord heeft snelheidscontroles gehouden op verschillende locaties in Stabroek. In totaal werden 932 voertuigen gecontroleerd. 94% daarvan hield zich aan de toegelaten snelheid. 57 bestuurders mogen een proces-verbaal in de bus verwachten wegens overdreven snelheid.

Op het Hoogeind passeerden 617 voertuigen het oog van de flitscamera en daarvan reden er 33 te snel. De snelste reed 83 kilometer per uur en er is maar 50 kilometer per uur toegelaten. In de Kerkstraat hielden vier bestuurders zich niet aan de snelheidslimiet van 50 km/uur met één bestuurder die iets meer dan 70 kilometer per uur reed. Op Ettenhoven stelden de inspecteurs 6 overtredingen vast op 79 voorbijrijdende wagens en een topsnelheid van 111 km/uur waar 70 km/uur toegelaten is. Deze snelheidsduivel mag een boete en mogelijks rijverbod verwachten. In de Abtsdreef liepen 14 van de 135 gecontroleerde bestuurders tegen de lamp. Je mag er max. 50 km/uur rijden, de hoogst gemeten snelheid was 77 km/uur.