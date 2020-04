Slagerij De Laet opent nieuwe vestiging in oude notariswoning emz

22 april 2020

17u44 0 Stabroek Afgelopen maandag heeft slagerij De Laet een nieuwe vestiging geopend in een voormalige notariswoning op de hoek van de Dorpsstraat en de Kleine Molenweg in de gemeente Stabroek. Door de coronacrisis is het geen evidente periode om een filiaal te openen. “Toch was er veel vraag naar, omdat het centrum van Stabroek voor de rest op vlak van voedingswinkels weinig te bieden heeft”, zegt zaakvoerder Lode Hendrickx (36).

In november 2018 kochten Lode Hendrickx (36) en Leonie Willemsen (34) een oude notariswoning in de gemeente Stabroek. In dat handelspand zouden de eigenaars van slagerij De Laet gevestigd in Ekeren hun zaak uitbreiden met een filiaal. De gevel daarvan werd na restauratie opgewaardeerd. “Het gebouw is nu prominenter aanwezig in het straatbeeld. We kregen daarvoor vele complimenten van burgers en politici.” Volgens Hendrickx zorgt het historisch pand voor een sterke beleving. “De plafonds zijn vier meter hoog en de muren bestaan uit Italiaans marmer. Goede producten moeten dan ook in een mooi jasje gepresenteerd worden.”

Coronacrisis

De opening van de slagerij stond al lange tijd gepland op 20 april. De uitbraak van de coronacrisis liet de zaakvoerders niet uit hun lood slaan. “Eigenlijk zijn wij als slagerij sowieso onderhevig aan strenge maatregelen, maar het vraagt toch een extraatje van ons en onze medewerkers. Dankzij ons sterk team is het doenbaar. Momenteel mogen er maximum 4 à 5 klanten tegelijk de winkel binnen. Daarnaast hebben wij nu een plexiglasscherm aan de kassa geplaatst. We wassen na elke klant onze handen.”

Daarenboven hervatten de werkzaamheden aan de N111 precies de dag waarop de slagerij de deuren opende. “Die werken aan de gewestweg hadden eigenlijk al lang af moeten zijn. Gelukkig ligt onze zaak op een kruispunt. Veel last gaan we daar - denk ik - niet van ondervinden”, zegt Lode.

Vers assortiment

De troef van slagerij De Laet is vooral het verse assortiment. “Net zoals onze winkel in Ekeren maken we bijna alles zelf: wat de charcuterie betreft is dat tachtig procent. De bereide gerechten en salades zijn van eigen makelij. Ook het vlees versnijden we in ons atelier. Dat alles is mogelijk dankzij onze zes beenhouwers en de kok.”

Slagerij De Laet bevindt zich op Dorpsstraat 52. De winkel opent elke weekdag uitgezonderd donderdag van 08 uur tot 12.30 uur en van 13.15 uur tot 18 uur. Op zaterdag is de zaak doorlopend open van 07.30 uur tot 17 uur.