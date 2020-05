Selena en Fran namen katje mee uit Peru, maar morgen moet het spuitje krijgen Patrick Lefelon

10 mei 2020

15u31 22 Stabroek Het FAVV (Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid) is niet te vermurwen. De geredde straatkat Lee die studente Selena Ali adopteerde tijdens haar stage in Peru en mee naar België bracht, moet geëuthanaseerd worden. Er is een kleine kans dat het dier, ondanks zijn vaccinaties, besmet is met hondsdolheid.

Miss België 2020-kandidate Selena Ali (22) uit Stabroek en haar vriendin Fran De Nyn (21) uit Wilrijk kwamen op 6 april terug thuis na een bewogen verblijf in het Peruaanse Cuzco. De vriendinnen deden er vier maanden eindstage voor hun studie toegepaste psychologie aan de Thomas More Hogeschool in Antwerpen. Ze stonden arme kinderen van alleenstaande ouders bij.

Door de uitbraak van de coronacrisis kondigde de Peruaanse regering eind maart de noodtoestand af en legde alle luchtverkeer stil. Selena en Fran konden met een speciale repatriëringsvlucht naar België terugkeren.

Kattencafé

Selena: “Wij waren in Cuzco vaste klant in een kattencafé dat door corona ook moest sluiten. De eigenaars vroegen of wij een katje wilden adopteren. Ik heb Lee meegenomen naar ons appartement. Dan heb ik de lockdown getrotseerd om toch de nodige chip en vaccinatie te verkrijgen zodat Lee mee naar België kon vliegen. Volgens de regels van het FAVV mag een kat pas na drie maanden afzondering in België ingevoerd worden. Dat was door corona onmogelijk. Die repatriëringsvlucht was onze laatste kans om thuis te geraken. Van de ambassade kreeg ik toelating om mijn katje Lee mee te nemen op het vliegtuig.”

De broodfokkers met linken naar Oost-Europa laat het FAVV ongemoeid maar ocharme één zielig katje uit Peru daar gaat die inspectie vol achteraan. Dat gaat mij te ver Districtsburgemeester Luc Bungeneers

FAVV leest de krant

Opgelucht dat ze veilig thuis in Stabroek was geraakt vertelde Selena over haar lievelingskatje Lee in de media. Dat trok de aandacht van inspecteurs van het Federaal Agentschap voor de Voedsel Veiligheid (FAVV).

Eind april viel een brief van het FAVV bij Selena in de bus. De aanhef (in vette letters) luidt als volgt: “Besluit tot euthanasie van een kat die op niet-conforme wijze in België is binnengebracht.” Volgens het FAVV bestaat er een risico dat het katje Lee is besmet met rabiës, beter bekend als hondsdolheid. Het dier leefde maandenlang op straat voor Selena het adopteerde en liet inenten. Peru is een hoogrisicoland voor hondsdolheid.

“Door de coronacrisis kan de kat niet meer teruggestuurd worden naar Peru. Euthanasie is de enige oplossing om het sanitaire risico dat uw dier inhoudt te beheersen”, laat FAVV weten. Selena moet ten laatste maandag 11 mei haar katje Lee bij een dierenarts laten inslapen. De dierenarts moet het kadaver opsturen aan het instituut Sciensano waar een hersenonderzoek moet uitsluitsel bieden of katje Lee al dan niet met hondsdolheid was besmet.

Raad van State

Selena Ali liet extra bloedonderzoeken uitvoeren, zorgde voor bijkomende vaccinaties en houdt Lee al wekenlang in quarantaine in een appartement waar alleen zij woont. Volgens de geraadpleegde dierenartsen is Lee helemaal gezond en zijn er geen sporen van hondsdolheid.

Selena: “Een advocaat heeft voor mij de beslissing tot euthanasie aangevochten bij de Raad van State. De streek in Peru waar ik zat, is al tien jaar ‘rabiës-vrij’. Helaas kijken die rechters enkel naar de procedure en geven FAVV gelijk. Ook de ambassade die mij aanvankelijk toestemming gaf om Lee mee te nemen op het vliegtuig, heeft zijn kar gekeerd. “Wij hebben het afgeraden”, zegt de ambassade nu. Ik tel de uren af naar maandag, naar de mogelijke euth....(aarzelt) sorry, ik kan het woord niet over mijn lippen krijgen."

Via sociale media kwam Selena in contact met districtsburgemeester en grote dierenvriend Luc Bungeneers van Merksem. Hij is niet te spreken over de hardnekkigheid van de inspecteurs van het FAVV.

Luc Bungeneers: “De broodfokkers met linken naar Oost-Europa laat het FAVV ongemoeid maar ocharme één zielig katje uit Peru daar gaat die inspectie vol achteraan. Dat gaat mij te ver. Selena is het slachtoffer geworden van de coronacrisis waardoor zij eerder dan voorzien uit Peru moest terugkeren. Haar lievelingskatje Lee dreigt dat met de dood te bekopen. Ik heb parlementslid Frieda Gijbels (N-VA) ingeschakeld om uitleg te vragen aan het FAVV. Een beetje menselijkheid is toch niets te veel gevraagd in deze moeilijke tijden.”