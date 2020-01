Secundaire scholen stellen zich voor in Zaal Moorland emz

28 januari 2020

17u33 0 Stabroek Op woensdag 19 februari richt de onderwijsdienst van de gemeente Stabroek een scholenbeurs in. Verschillende scholen uit de regio komen hun aanbod voorstellen in zaal Moorland.

Op de scholenbeurs kunnen leerlingen uit het vijfde of zesde leerjaar samen met hun ouders kennis maken met allerlei scholen uit de buurt. Zo tekenen PITO (Stabroek), Go! Tak (Campus Stabroek, Kapellen en Brasschaat), Mater Salvatoris (Kapellen), Irishof GO! Middenschool (Kapellen), Moretus Ekeren, GO! Atheneum (Ekeren), PIVA (Antwerpen), College Eucharistisch Hart (Essen), Don Bosco Mariaberg-Instituut (Essen), Sint-Jozef Instituut (Essen), GO! Erasmusatheneum (campus Essen en Kalmthout), GITOK (Kalmthout) en Instituut Heilig Hart (Kalmthout) aanwezig.

De scholenbeurs vindt plaats op woensdag 19 februari tussen 16 uur en 20 uur in Zaal Moorland