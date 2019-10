Schepencolleges gaan voor een betere samenwerking Alfons Schryvers

08 oktober 2019

11u54 0

Het Stabroek schepencollege, en dat van het polderdistrict Berendrecht, Zandvliet en Lillo, zaten voor het eerst samen aan tafel om in de toekomst op sommige domeinen nauwer te kunnen samenwerken. Ook de Stabroekse algemeen directeur Sandra Denis en districtssecretaris Jan Smets zaten mee aan tafel. Onderwerpen die aan bod kwamen waren mobiliteit en milieu.

“Het is natuurlijk wel meegenomen dat in beide colleges dezelfde politieke coalities, N-VA met CD&V, aan de macht zijn zodat samenwerken een stuk eenvoudiger zal worden. Het initiatief om samen te komen is spontaan gegroeid. In essentie delen wij immers dezelfde visie op de toekomst van de polderdorpen. Veel problemen waarmee Stabroek te maken heeft, hebben een weerklank in het polderdistrict en omgekeerd. Ik denk bijvoorbeeld aan de mobiliteitsproblemen die zullen ontstaan tijdens de grote wegwerkzaamheden aan de Dorpsstraat en het Laageind in het centrum van Stabroek. Het verkeer zal moeten omrijden en daardoor zal ook het polderdistrict er hinder van ondervinden. Daarnaast zijn er nog milieuproblemen, zoals affakkeling, calamiteiten in de haven, rampenbestrijding en noodplannen” zegt districtsburgemeester Carl Geeraerts. “Als burgemeester heb ik geregeld contact met Carl Geeraerts” zegt de Stabroekse burgemeester Rik Frans. “Het is ook goed dat beide bestuursploegen elkaar persoonlijk kennen. Dat maakt telefonische contacten in de toekomst gemakkelijker. Bovendien kunnen we samen sneller reageren op bepaalde voorvallen zoals recent de frontale aanval van diverse dierenrechtenorganisaties tegen het gansrijden”. Bedoeling is dat beide schepencolleges jaarlijks elkaar persoonlijk ontmoeten. In het polderdistrict is het ook al langer traditie om geregeld contacten te hebben samen met de Nederlandse collega’s uit buurgemeente Woensdrecht. In de toekomst ook Stabroek aanwezig zijn op deze bijeenkomsten.