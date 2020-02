Sandy Bellengé (Open VLD) neemt tijdelijk gemeenteraadszetel over van partijgenote Isabella Wouters emz

05 februari 2020

12u49 2 Stabroek De gemeenteraad van Stabroek heeft op maandag 27 januari twee tijdelijke plaatsvervangers aangeduid voor raadslid Isabella Wouters (Open VLD). In de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn zal partijgenoot Sandy Bellengé haar drie maanden vervangen. Open VLD’ster Kathleen De Backer zal dan weer Wouters’ plek in het bijzonder comité voor sociale dienst drie maanden overnemen.

Wegens ouderschapsverlof is raadslid Wouters drie maanden verhinderd haar mandaten uit te oefenen. In de gemeenteraad zal ze vervangen worden door Sandy Bellengé, die tussen 2014 en 2018 fractieleider was voor Open VLD in de gemeenteraad. In het bijzonder comité voor sociale dienst zal Kathleen De Backer, de penningmeester van de partij, haar plaats tijdelijk innemen. Haar vervangers legden op de gemeenteraad van 27 januari hun eden af. In april zal Wouters haar functies opnieuw opnemen.