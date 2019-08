Samen met BV’s wandelen voor autisme Alfons Schryvers

26 augustus 2019

Het evenement “Breek De Stilte” heeft dit jaar plaats op zondag 8 september. De locatie voor deze jaarlijkse familiedag, tussen 10 en 18 uur, is in en rond het kasteel Ravenhof te Putte-Stabroek. Samen met enkele BV’s zijn er verschillende geleide wandelingen. De volledige opbrengst gaat naar de actie Breek De Stilte.

Van 10 tot 11 uur kunnen bezoekers ontbijten. Vooraf inschrijven voor het ontbijt (7 euro) is een must. Nadien staat bewegen centraal. Er zijn wandelingen van 2, 3, 5 en 6 kilometer. De eerste geleide boswachterswandeling start na het ontbijt. Deelnemen aan de wandeling kost 1,50 euro. Inschrijven kan de dag zelf. Om 14 uur vertrekt een geleide familiewandeling van 3 km met bekende Vlamingen die samen met clowns en muzikanten het nabijgelegen Moretusbos intrekken. Volgende BV’s zullen aanwezig zijn; Marijn De Valck, Danni Heylen, Ben Rottiers, Steve Geerts, Marianne Devriese en Tuur De Weert. Inschrijven voor de geleide wandeling met BV’s kost 2,50 euro, kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee. Inschrijven kan de dag zelf. Bovendien dingt het best verklede kindje mee om een mooie prijs te winnen. Om 16 uur kiezen de bekende Vlamingen er de mooiste uit. In en rond het kasteel is er allerlei randanimatie voorzien zoals gratis grime, clowns en springkastelen. Op het podium zijn er optredens van ondermeer; Marijn Devalck, Ron Van Hoof, Duo Melodie, Roy Miner, WillyBoy en Jay Thompson. Meer info, en inschrijvingen voor het ontbijt, op www:breekdestilte.be