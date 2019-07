Sailors winnen wisselbeker Raf Engels Alfons Schryvers

01 juli 2019

Op het terrein van het gemeentelijk ontspanningslokaal Witven, aan de Witvenstraat in Hoevenen, werd gestreden voor de wisselbeker Raf Engels. Dit petanquetornooi staat open voor iedereen zowel ervaren spelers als amateurs. Voor deze zesde editie namen 12 ploegen het tegen elkaar op in kwalificatiewedstrijden. De finale werd uiteindelijk gespeeld tussen de Sailors en de IJzeren Ballen. De gelegenheidsploeg ploeg Sailors wonnen de finale. Met hun eerste overwinning hebben ze nog twee zeges te gaan vooraleer de wisselbeker definitief in hun bezit te krijgen. De wisselbeker is vernoemd naar de vroegere Stabroekse schepen Raf Engels (Open Vld) die ondertussen de plaatselijke politiek verlaten heeft. “Het is niet omdat ik geen mandataris meer ben dat ik het plaatselijke verenigingsleven zal laten vallen. Daar klopt het hart van elke gemeente. Bovendien is het initiatief goed om mensen samen te brengen” zei Raf Engels. Hij overhandigde de beker eigenhandig aan de winnende ploeg. Nadien volgde nog een gezellig samenzijn met een barbecue.