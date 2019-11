Rode Neuzenreporter Jelle sprak met Silke, die eindelijk haar verhaal durft doen: “Ik heb te lang gewacht om hulp te zoeken!” Rode Neuzenreporters maken de krant! Rode Neuzen Reporter Jelle Mous

Tijdens de maand november nemen Rode Neuzenjongerenreporters over heel Vlaanderen de verslaggeving over Rode Neuzenacties op zich. In Stabroek houdt Jelle Mous (17) ons op de hoogte van alles rond Rode Neuzen Dag. Deze week nam hij een interview af met leeftijdsgenote Silke Baetens. Silke Baetens (17) is gelukkig, maar dat is ooit anders geweest. Ze wou aan Rode Neuzenreporter Jelle graag haar verhaal doen, omdat ze jongeren wil inspireren die met hetzelfde kampen.

Een dikke vijf jaar geleden, in 2014, ging Silke op ski-kamp naar Zwitserland. Daar begon haar nachtmerrie. Jongens van dezelfde leeftijd maakten Silkes kamp tot een ware hel. “Het ging van tijdens de nacht te tekenen op mijn gezicht tot aan mijn haar trekken en meer.” Dit bleef heel het kamp zo doorgaan. Waarom de jongens dit deden, blijft voor Silke een raadsel.

Hoe reageerden je ouders?

“Mijn ouders zagen mij veranderen en vroegen me vaak wat er toch met me scheelde. Maar ik wou nooit praten, omdat ik altijd heb gedacht dat het mijn eigen schuld was dat die jongens me lastigvielen. Achteraf gezien ligt de schuld niet bij mij, natuurlijk.”

Hoe wist je dat het tijd was om hulp te zoeken?

“Omdat mijn ouders na een tijdje echt inzagen dat er wel degelijk iets aan de hand was. Ik at zoveel dat ik op één jaar tijd 20 kilogram bijkwam. En ik sloot me ook op in mijn kamer. Ik was de blije Silke in iedereens gezicht, maar ’s avonds viel ik wenend in slaap. Ik wou geen hulp, omdat ik dacht dat ik het alleen zou aankunnen. Wat dus niet het geval was! Ik ben mijn ouders zeer dankbaar dat ze mij uiteindelijk naar een psycholoog hebben gestuurd. Die psycholoog heeft me doorverwezen naar een hypnotiseur. Die hypnotiseur heeft me die hele nachtmerrie helpen verwerken.”

Was het lastig om die stap te nemen?

“Ja best wel! Ook omdat ik, zoals eerder gezegd, dacht dat ik het alleen aankon. En ook omdat het moeilijker wordt om over te praten als je langer wacht. Zo heb ik het pas in 2016 aan mijn ouders verteld.”

Is er iets waarin je jezelf helemaal kwijt kan? Een uitlaatklep tijdens je ‘down’-periode?

“Ja, mijn uitlaatklep was toneel spelen en ik luisterde ook veel muziek.”

Wat is je advies aan andere jongeren die met hetzelfde gewrongen zitten als jij toen?

“Dat ze zeker niet moet zwijgen of niet alles moeten opkroppen, zoals ik deed. Denk eraan: ‘Je bent niet de dader als je het slachtoffer bent’. Als er zoiets gebeurt, moet je het gewoon zo snel mogelijk zeggen tegen de mensen die je vertrouwt.”

Wat heeft de toekomst nog voor jou?

“Dat is een lastige vraag. Maar ik wil heel graag nog gaan bungeejumpen. Dat is iets dat ik heel graag wil doen!”

