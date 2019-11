Rode Neuzen Reporter Jelle woont les bij over Rode Neuzen Dag: “De leerlingen besproken hun eigen werkpunten en talenten” Rode Neuzen Reporter Jelle Mous

21 november 2019

00u30

Bron: Rode Neuzen Reporters 0 Stabroek Tijdens de maand november nemen Rode Neuzen-jongerenreporters over heel Vlaanderen de verslaggeving over Rode Neuzen-acties op zich. Rode Neuzen Reporter Jelle Mous (17) ging afgelopen week een les levensbeschouwing bijwonen in de eerste graad van het Pito in Stabroek. Tijdens deze les kwamen verschillende onderwerpen aan bod, allemaal in verband met ‘voel je goed in je vel!’ en natuurlijk ‘Rode Neuzen Dag’.

Wat is er dan allemaal gezegd en gedaan tijdens die les?

De leerlingen maakten collages waarin ze moesten vertellen in beeldvorm of ze soms wel eens bang waren, en van wat dan? Er waren ook duidelijke regels aan vooraf gegaan! Zo liet iedereen een ander uitpraten en er mocht ook niemand uitgelachen worden. Alles wat in de klas gezegd werd, bleef ook binnen die klasmuren. Tussendoor werd er ook plaats gemaakt om te babbelen over dingen die niets te maken hadden met de les, wel over het school, om zo de concentratie van de leerlingen op peil te houden.

Er werd onder andere door de leerlingen gezegd dat ze soms tegen vrienden, ouders, … lelijke dingen zeggen. Toch hebben ze er achteraf veel spijt van. Ook heeft de leerkracht per leerling van de klas enkele kwaliteiten overlopen. Zo kwamen de kwaliteiten ‘loyaal’, ‘behulpzaam’, ‘creatief’ en ‘betrouwbaar’ veel aan bod. Andere leerlingen mochten aanvullen. De leerlingen besproken hun eigen werkpunten en talenten.

Op het einde van de les kregen de leerlingen een taakje mee naar huis. Ze moeten één week lang foto's nemen van dingen die ze zelf heel belangrijk vinden. Dit kunnen de ouders zijn van de leerlingen, maar ook bepaalde hobby's of dergelijke. Het tweede deel van de taak is dat de leerlingen een liedje moeten opzoeken en opschrijven dat helemaal past bij hun persoonlijkheid. De leerlingen hebben veel bijgeleerd over klasgenoten en over zichzelf. Zo hebben ze zichzelf en elkaar een beetje 'stronger' gemaakt.