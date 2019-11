Rode Neuzen Reporter Jelle getuigt over autisme: “Wij zijn net hetzelfde als jullie, enkel denken en begrijpen wij soms dingen anders” Rode Neuzen Reporters maken de krant! Rode Neuzen Reporter Jelle Mous

26 november 2019

18u30

Bron: Rode Neuzen Reporters 0 Stabroek Tijdens de maand november nemen Rode Neuzen Jongerenreporters over heel Vlaanderen de verslaggeving over Rode Neuzen Dag op zich. In Stabroek is Jelle Mous (17) heel erg in de weer met het sprokkelen van mooie verhalen voor Rode Neuzen Dag. Daarnaast organiseert hij ook zelf acties. Na een maand lang in de weer zijn voor Rode Neuzen Dag, wilde Jelle ook zijn eigen, persoonlijke Rode Neuzen Dag-verhaal doen. “ Ik ben Jelle Mous (17) en ik heb autisme”.

“Autisme heb je in verschillende stadia. Ik heb er een laag stadium in, maar toch is het vastgesteld dat ik het ook heb. Zo begon het vroeger met dingen moeilijk te begrijpen en verkeerd te begrijpen. Iets waar ik tot op vandaag merk. Ook het maken van vrienden was heel moeilijk voor mij. Dat gaat ondertussen al vele beter. Niet alleen het verkeerd begrijpen van mensen is vervelend voor mij, ook zinnen of dingen verkeerd opvatten is iets wat ik meermaals per dag doe. Louter onbewust, maar toch gebeurt het. Anderzijds kan ik zelf soms iets héél bot uitdrukken, wat helemaal niet zo bedoeld is. Door zo’n misvattingen ontstaan er soms zelfs ruzies thuis. Ik kan dingen heel letterlijk nemen, zoals wanneer ik 8 jaar was en mijn mama zei dat opa oogkleppen opheeft. Ik reageerde in paniek en vroeg meteen hoe ze kon zien dat hij oogkleppen droeg. Precies omdat ik alles zo letterlijk interpreteer.”

Structuur

“Nog iets dat heel typisch is aan autisme is structuur en het niet willen afwijken van plannen. Structuur is voor mij heel belangrijk. Als ik iets verleg en het zo achterlaat en een van mijn ouders verlegt dat voorwerp, dan kan ik daar ook echt ruzie voor maken. Ik kan er moeilijk mee omgaan dat het niet meer ligt waar ik het heb achtergelaten. Wat achteraf gezien eigenlijk helemaal niet nodig was. En als één van mijn ouders aankondigt dat we naar de winkel gaan en er wordt uiteindelijk niet naar de winkel gegaan, dan betekent dat pure chaos in mijn hoofd! Ik kan zelf ook nooit van een pad afwijken als die weg niet op de kaart staat. Naast een duidelijke structuur is ook duidelijkheid enorm belangrijk voor mij. Als ik vraag om welk uur we naar de winkel gaan en mijn ouders reageren met vage woorden zoals ‘straks’, dan kan ik me er niet in schikken. Dat is veel te onduidelijk voor mij, ik wil dan echt een exact uur weten!”

Liever alleen op de wereld

“Het is zeker geen constante maar er zijn heel wat momenten dat alles me te druk wordt. Ik heb er dan nood aan om alleen te zijn, ik moet me op zo een momenten kunnen afzonderen. Liefst was ik even alleen op de wereld op zo een momenten. Op school krijg ik ook soms moeilijkheden door mijn autisme. Het verschil tussen ‘pesten’ en ‘plagen’ is nauwelijks te zien voor mij. Soms plagen andere mij en denk ik direct dat het echt pestgedrag is, wat ik liever toch beter zou kunnen relativeren.

Op school krop ik regelmatig, tot zelfs dagelijks, mijn frustraties op. Binnen de schoolpoorten blijf ik dan redelijk kalm maar van zodra ik thuiskom in mijn vertrouwde omgeving ontplof ik. Soms ontstaan er echte ruzies en kan ik enorme woedeaanvallen krijgen. Voor de buitenwereld blijf ik de stille en lieve Jelle.”

‘Autisme’ als een scheldwoord

“Van autisme geraak je niet af, maar je moet er gewoon mee leren leven en er het beste van maken. Velen gebruiken het woord ‘autisme’ als een scheldwoord, wat ik zeer jammer vind. Meer dan de helft van de mensen die het woord gebruiken weet niet wat de echte betekenis achter het woord is. Het is de eerste keer dat ik met mijn verhaal naar buiten kom. Maar ik vindt niet dat je bang moet zijn om zulke dingen te vertellen. We zijn 2019, iedereen heeft recht om te zijn wie hij of zij wil zijn. En ja soms is dat met autisme. Maar wij zijn net hetzelfde als jullie, enkel denken en begrijpen wij soms dingen anders. Het is wel mede door acties zoals Rode Neuzen Dag dat ik me beter in mijn vel voel. Zo weet ik ook ineens dat ik niet de enige ben met problemen. En niet de enige met ASS(autismespectrumstoornissen).”

Deze getuigenis werd geschreven door Rode Neuzen Reporter Jelle Mous.