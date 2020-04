Rieten dak van Glashoeve in vuur en vlam: “Raadsel waarom de open haard daar brandde” Sander Bral

23 april 2020

20u50 1 Stabroek Het rieten dak van de Glashoeve in Stabroek is donderdagavond om een nog onbekende reden in brand gevlogen. De brandweer had heel wat werk om de vlammen te kunnen doven. De schade aan het dak is groot, ook de zolderkamer is uitgebrand. Het voormalig restaurant staat momenteel leeg en wordt gerenoveerd.

De brandweer en het gemeentebestuur van Stabroek moesten buurtbewoners sussen donderdagavond via sociale media. Want door de brand aan Hoogeind ontstond er een hevige rookontwikkeling richting het Elsenbos, wat de indruk gaf dat het bos in brand stond. “Het bos staat níet in brand”, klonk het duidelijk. Wie hinder ondervond tijdens de brand, werd wel aangeraden ramen en deuren gesloten te houden.

Het voormalige restaurant Glashoeve is een oud pand met een authentiek rieten dak. “Dat is donderdagavond in brand gevlogen”, zegt commissaris Tom De Gent van de lokale politiezone Noord. “Er brandde voordien een open haard, dus mogelijk is de oorzaak daar te zoeken. Het pand is niet bewoond. Er zijn geen gewonden gevallen.”

Alle pistes open

De brandweer kreeg de situatie onder controle maar kon niet voorkomen dat er twee gaten in het dak werden gebrand. De zolderruimte is volledig uitgebrand. Er worden momenteel werken uitgevoerd in het gebouw. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Wellicht gaat het om een schouwbrand waarbij de vlammen oversloegen naar het dak. Het is niet duidelijk waarom die open haard donderdagavond brandde als er niemand in het pand woont en het buiten zomertemperaturen waren. “Dat maakt deel uit van het onderzoek”, besluit De Gent. “Alle pistes liggen nog open, maar kwaad opzet lijkt op dit moment eerder vergezocht.”