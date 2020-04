Recyclagepark enkel bereikbaar via Ettenhoven emz

03 april 2020

Ook het recyclagepark in Stabroek zal op dinsdag 7 april de deuren openen. Naast de maatregelen van intercommunale IGEAN neemt de gemeente ook zelf een maatregel om de verwachte toestroom in de hand te kunnen houden. Het gemotoriseerd verkeer kan het recyclagepark enkel bereiken via Ettenhoven.

De federale overheid heeft afgelopen week afgekondigd dat recyclageparken onder strikte voorwaarden opnieuw mogen openen. Het team van IGEAN, dat ook het recyclagepark in Stabroek beheert, is hard aan het werk om de dienstverlening terug te kunnen opstarten. Om te vermijden dat de komende week verkeerschaos ontstaat aan het containerpark, heeft de gemeente Stabroek een tijdelijke verkeersmaatregel ingevoerd. De Krekelberg wordt tijdelijk een eenrichtingsstraat: gemotoriseerd verkeer is enkel toegestaan van Ettenhoven naar de Hoge Weg. Daardoor is het containerpark slechts bereikbaar via Ettenhoven. De verkeersmaatregel geldt niet voor fietsers of voetgangers.