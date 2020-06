Rechter geeft FAVV ongelijk: katje Lee mag blijven leven emz

05 juni 2020

09u42 370 Stabroek De Antwerpse rechtbank heeft besloten dat katje Lee geen spuitje moet krijgen. Volgens de rechter wordt er onvoldoende beargumenteerd waarom quarantaine niet mogelijk is.

De Antwerpse rechtbank heeft de vraag van het FAVV om het dier te euthanaseren, deze voormiddag geweigerd. Baasje Selena Ali moet dus geen dwangsom van 5.000 euro betalen per uur dat ze de kat niet inlevert. De Europese regelgeving stelt immers dat slechts in laatste instantie tot euthanasie kan worden besloten, wanneer het terugsturen of quarantaine onder officieel toezicht niet uitvoerbaar is. Het baasje Selena Ali en het Vlaams gewest opperden mogelijkheden voor afzondering als het natuurhulpcentrum in Oudsbergen of het KU Leuven-laboratorium van het departement microbiologie, immunologie en transplantatie.

Die voorstellen werden echter geweigerd door het FAVV. Daarbij werd volgens de rechter echter niet aangegeven waarom die instellingen niet zouden voldoen om de kat in quarantaine te plaatsen. De rechter oordeelt dat er dus onvoldoende beargumenteerd waarom quarantaine niet mogelijk is. Het FAVV zou daarenboven niet concreet genoeg hebben aangegeven wat het sanitair risico zou zijn van quarantaine.

Bovendien meent de rechter dat het FAVV van onjuiste feitelijke gegevens is uitgegaan als de federale instantie stelt dat euthanasie de enige mogelijkheid zou zijn om de hondsdolheid te beheersen. De rechter zegt dat alle experts er het immers over eens dat quarantaine gedurende een bepaalde periode een oplossing is om het risico dat de kat besmet zou zijn met rabiës, te beheersen. Dat vindt ook de Nederlandse tegenhanger van het FAVV, namelijk het Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De vraag van Ali en het Vlaamse gewest om het FAVV te bevelen het dossier te heroverwegen, werd niet ingewilligd. “Het is niet aan de rechtbank, maar aan het FAVV om een nieuwe beslissing te nemen”, klinkt het besluit.

Wachten op vlucht

Voor Anthony Godfroid, de raadsman van Selena Ali, is de uitspraak een grote opluchting. “Ik ben buitengewoon tevreden. Bij het vonnis bewonder ik ook het feit dat de rechter een wetenschappelijk discours erin heeft gezet”, vertelt hij. Selena zal zo snel als het luchtruim in Peru opnieuw open is, met Lee terugvliegen om daar de quarantaine in orde te brengen. “Dat moet vóór 1 augustus gebeuren, want de bloedresultaten zijn slechts drie maanden geldig. Hopelijk zijn er vanaf juli weer vluchten richting Peru”, vertelt Godfroid. Wie de repatriëring zal betalen? “Uiteraard gebeurt dat op kosten van Selena zelf. In geen geval zal de belastingbetaler hiervoor opdraaien, zoals wel eens gedacht wordt”, verzekert Selena’s raadsman.

De Vlaamse minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) is tevreden met de uitspraak. “Maar het belangrijkste is nu dat we zorgen voor een structurele oplossing. We moeten zo snel mogelijke een quarantaine-inrichting aanduiden, zodat dieren niet sterven wanneer mensen hun verplichtingen niet nakomen”, reageert hij op Facebook.