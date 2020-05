Quarantaine in laboratorium onder virologische supervisie: zorgt Marc Van Ranst voor ultieme oplossing katje Lee? Ewoud Meeusen

29 mei 2020

09u45 192 Stabroek Viroloog Marc Van Ranst heeft in communicatie met de raadsman van Selena Ali aangegeven dat zijn laboratorium aan de KU Leuven een eenmalige en uitzonderlijke quarantaine onder virologische supervisie kan verzorgen voor katje Lee. “Aangezien rabiës een zeer dodelijke ziekte is, en men uiterste voorzorg kan verdedigen, kan een periode van quarantaine vereist zijn”, zegt hij. Volgens Van Ranst is het onwaarschijnlijk dat Lee later nog hondsdolheid (rabiës) zou ontwikkelen.



Hoewel het FAVV de piste van repatriëring voor Lee deze week nog onderzocht heeft, is die compromis niet mogelijk. De Peruviaanse gezondheidsautoriteiten hebben dat verzoek geweigerd. Volgens raadsman van eigenares Selena Ali (23), Anthony Godfroid, en GAIA zou een exportcertificaat uitgeschreven door het FAVV echter voldoende zijn. Donderdagmiddag gaf het FAVV echter aan dat het dat document niet kan verlenen, omdat de kat illegaal en zonder de nodige officiële documenten uit Peru vertrokken is.

Dat heeft als gevolg dat voor het FAVV euthanasie nog steeds de enige uitweg is. Daarbij krijgt het steun van onder meer viroloog Steven Van Gucht. Op vrijdag worden over katje Lee pleidooien gehouden in de Antwerpse rechtbank. Daarbij blijven Ali en haar advocaat Godfroid streven naar quarantaine. Indien de rechter dat voorstelt, biedt viroloog Marc Van Ranst een uitweg. Hij stelt voor de kater in het laboratorium voor Klinische en Epidemologische Virologie aan de KU Leuven in quarantaine te laten verblijven. En dat onder virologische supervisie.

Nieuwe bloedwaarden

De reden waarom Godfroid Van Ranst contacteerde, was voor meer uitleg over de bloedwaarden van de neutraliserende antistoffen voor rabiës. Van Ranst bevestigt dat de bloedonderzoeken gebeurd waren bij erkende laboratoria voor de serologie van rabiës. In vergelijking met die van 28 april gaan de bloedwaarden van 18 mei meer naar de drempel van bescherming tegen rabiës. Daarop wijst de ‘titer’ van de antilichamen in het bloed, de verdunning in het bloed waarbij de antilichamen nog aantoonbaar zijn. “Het gaat om een titerdaling of een eerder ongewijzigde titer, maar zeker geen titerstijging. Uit deze bloedwaarden kan zeker niet besloten worden dat er argumenten zijn voor een rabiësinfectie”, zegt hij.

Bijzonder onwaarschijnlijk

Volgens professoren als Van Gucht is er omzichtigheid geboden bij rabiës. Zo bestaat er geen enkele test die kan aantonen of het dier al dan niet drager is van het virus en is een vaccinatie geen garantie als het dier al eerder werd blootgesteld. De viroloog duidt erop dat de ziekte zich soms vele maanden later kan ontwikkelen. Ook het FAVV zegt dat het tot twaalf maanden kan duren eer het virus zich manifesteert.

Van Ranst acht die kans klein. “Ondertussen is deze kat reeds twee maanden gevaccineerd, één maand in België, en nog altijd gezond. De incubatieduur bij katten is typisch drie tot acht weken. Gecombineerd met de verklaring van de ambassadeur van Peru dat er in de voorbije tien jaar geen rabiës werd vastgesteld bij honden of katten in de stad Cuzco, lijkt het dus bijzonder onwaarschijnlijk dat dit gevaccineerde dier nog een risico zou vormen om later rabiës te ontwikkelen.”

