Putse Grensfeesten uitgesteld naar 2021 Toon Verheijen

18 april 2020

De Putse Grensfeesten zullen dit jaar niet kunnen doorgaan door de coronacrisis. “Met spijt in het hart meldt de Raad van het dorp dat dit jaar onze Putse Grensfeesten niet zullen plaatsvinden. Ieders gezondheid komt op de eerste plaats. We beseffen dat het voor alle betrokkenen een zware dobber is. We leven mee met onze marktkramers, verenigingen, artiesten, talloze vrijwilligers én onze bezoekers”, klinkt het bij de organisatie. “Onze enthousiaste ploeg vrijwilligers kijkt hoopvol uit naar 2021 en zal deze extra tijd alvast gebruiken om u het komende jaar een spetterende editie te kunnen aanbieden.”