Provincie investeert 1,3 miljoen euro in gloednieuwe paarden- en schapenstallen en paardrijpiste voor PITO emz

06 maart 2020

19u54 1 Stabroek De Provincie Antwerpen heeft 1,3 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe paarden- en schapenstallen en een paardenrijpiste in het PITO in Stabroek. Op vrijdagmiddag 6 maart werden die ingehuldigd door gedeputeerde voor onderwijs Luk Lemmens en de leerlingen van de provinciale school. Volgens de Provincie zijn de paarden- en schapensector in volle expansie. “Met behulp van de nieuwe infrastructuur kunnen we de leerlingen goed klaarstomen voor de arbeidsmarkt”, zegt Lemmens.

De bouw van de nieuwe infrastructuur maakt deel uit van het masterplan voor het Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs Stabroek. De voorbije jaren bouwde de middelbare school PITO een divers aanbod van studierichtingen uit rond dierenzorg. Naast klassieke vakken voor het houden van koeien of de verzorging van kleinere huisdieren, mikt de school ook op de paarden- en schapensector. Beide sectoren zijn immers in volle expansie. De paardensector realiseert met 150.000 paarden en meer dan 3.550 fulltime arbeidsequivalenten een toegevoegde waarde van 219 miljoen euro voor de Vlaamse economie. Dat gaat van het fokken van raspaarden, sportieve en recreatieve activiteiten tot de handel in paardenvlees, paardenmelk en paardenmest. Ook zit er toekomst in de schapenhouderij. Er is niet alleen veel interesse voor schapenvlees, maar ook een stijgende vraag naar schapen voor onderhoud door begrazing.

De paarden- en schapensector hebben dan ook nood aan geschoolde medewerkers. “Onze provinciale vakscholen spelen in op recente evoluties in de sector zodat ze de leerlingen goed klaarstomen voor de arbeidsmarkt. In de nieuwe leeromgeving zijn zowel een performante kennisoverdracht als praktijk mogelijk. Daarnaast is er op het vlak van dierenwelzijn en duurzaamheid de voorbije decennia veel veranderd. De bouw van degelijke infrastructuur aangepast aan de hedendaagse normen drong zich dan ook op. Een spiksplinternieuwe piste voor paardrijden maakt het plaatje af”, licht gedeputeerde voor Onderwijs Luk Lemmens toe.

Overdekte piste

De comfortabele stallen zijn professioneel ingericht voor zowel de dieren als de leerlingen. Voortaan wordt er gebruik gemaakt van elektronische registratie en herkenning van de dieren, een techniek die ook zijn ingang kent in andere veeteeltsectoren. Er werd gekozen voor twee aparte gebouwen omdat de dieren verschillende noden hebben op vlak van verluchting. De overdekking van de paardenrijpiste zorgt ervoor dat de lessen in alle weersomstandigheden kunnen plaatsvinden. Dat is belangrijk, aangezien de beweging een noodzakelijk onderdeel vormt voor de verzorging van paarden.

De nieuwe gebouwen huisvesten een tiental paarden en een vijftigtal ooien met lammeren. De dierenverblijven werden iets dieper op de site ingepland, zodat het bij ziektes mogelijk is om een perimeter in te stellen zonder dat de rest van de schoolgebouwen daar hinder van ondervindt. De plaatsing maakt ook dat het makkelijker is om aan optimaal weidebeheer te doen, wat ten goede komt aan de preventieve gezondheidszorg.

Agrarische richtingen

Momenteel volgen meer dan 300 leerlingen een agrarische opleiding aan het PITO. In de tweede graad kunnen de scholieren Plant, dier en milieu (BSO) en Plant-, dier- en milieutechnieken (TSO) volgen. “Daar krijgen ze een brede opleiding, waarbij ze alle aspecten van de sector leren kennen. Door verschillende modules te kunnen kiezen, verkennen ze hun interesses en talenten”, zegt directrice Kathleen Van Wesenbeeck. In de derde graad kunnen ze dan de keuze maken uit Dierenzorg (BSO), Dier- en landbouwtechnische wetenschappen (TSO) of Landbouw (BSO). De nieuwe infrastructuur stelt ook directrice Van Wesenbeeck tevreden. “De agrarische opleiding, waarmee de school ooit is opgericht, is klaar voor de toekomst!”