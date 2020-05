Politie valt woning binnen op zoek naar katje Lee

Stabroek

Dinsdagnamiddag is de politie binnengevallen in de ouderlijke woning van Selena Ali in Stabroek. De agenten kwamen in opdracht van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) het katje Lee ophalen om het te euthanaseren. Selena had het katje meegebracht van haar stage in Peru. De kat was nergens te vinden.