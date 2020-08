Politie neemt 150 ademtesten af: 9 bestuurders hebben te veel gedronken, 7 rijbewijzen meteen ingetrokken emz

26 augustus 2020

23u12 0 Stabroek De politiezone Noord heeft afgelopen weekend honderdvijftig ademtesten afgenomen. Negen bestuurders hadden te veel gedronken. Het rijbewijs van twee van hen werd onmiddellijk ingetrokken.

Het was opnieuw tijd voor een Wodca-actie (Weekendongevallen Door Controles Aanpakken) in Kapellen en Stabroek. De controles hadden resultaat. Van de honderdvijftig gecontroleerden bliezen er drie alarm (A). Die hadden 0,5 tot 0,8 promille alcohol in hun bloed. Zes bliezen positief: zij hadden meer dan 0,8 promille alcohol in hun bloed. Die negen chauffeurs kregen een tijdelijk rijverbod en een boete. De lokale politie besloot bij twee van die dronken bestuurders het rijbewijs onmiddellijk in te trekken.

Daarnaast werden er andere misdrijven vastgesteld. Eén chauffeur reed met een voorlopig rijbewijs buiten de toegestane uren. Een andere bestuurder negeerde het inhaalverbod. Eén persoon was niet in bezit van een geldig verzekeringsbewijs.