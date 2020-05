Politie betrapt 31 snelheidsduivels op omleiding door werken op N111 Toon Verheijen

25 mei 2020

10u31 0

De politiezone Noord heeft vorige week snelheidscontroles gehouden om de omleiding van de werken aan de N111 in Stabroek. Er werden 31 bestuurders geverbaliseerd op Hoogeind, Ettenhoven en de Kleine Molenweg. Sommige bestuurders haalden snelheden van meer dan 100 kilometer per uur. De politie waarschuwt ook dat er controles plaatsvinden in de Meidoornlaan waar een snelheidsbeperking geldt van 30 kilometer per uur.