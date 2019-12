Poldergemeenten ongerust over mogelijke komst verbrandingsoven Alfons Schryvers

20 december 2019

11u19 2 Stabroek In een gezamenlijke brief aan het Antwerpse schepencollege drukken zowel de Stabroekse burgemeester Rik Frans (N-VA) als zijn college Carl Geeraerts (N-VA) uit het district Berendrecht, Zandvliet en Lillo hun bezorgdheid uit over de mogelijke komst van een nieuwe Isvag-verbrandingsoven op het terrein van Indaver. “Die oven zou geschikt zijn om er 190.000 ton huishoudelijk restafval te verbranden.”

Er circuleren plannen om de Isvag-verbrandingsoven van Wilrijk te verhuizen naar het Antwerpse havengebied meer bepaald naar het terrein van Indaver. Die locatie moet een alternatief, of bijkomende verbrandingsoven, zijn voor de oven in Wilrijk waarvan de huidige vergunning in 2025 vervalt. Op een marktonderzoek hebben zes bedrijven gereageerd waaronder Indaver, de afvalverwerker in het Antwerpse havengebied, met een installatie op de grens van Antwerpen en de gemeente Stabroek.

Zowel de gemeente Stabroek als het polderdistrict voelen de bui hangen en gaan in het verweer. “We moeten alles vernemen via de media en weten officieel van niets. Om de belangen van onze inwoners te verdedigen schreven we een gezamenlijke brief aan het Antwerpse college en onderstrepen dat een dergelijke piste onverantwoord zou zijn. Bovendien mogen wij niet het slachtoffer worden van politieke spanningen in het Antwerpse stadsbestuur tussen N-VA en sp.a waarvan de ene de oven in Wilrijk wil houden en de andere elders een nieuwe wil bouwen”, zeggen de burgemeesters.

Overheersende windrichting

Een verbrandingsoven in de haven is voor de poldergemeenten een onverantwoorde keuze zeggen de burgemeesters in hun brief. “Een bijkomende verwerkingscapaciteit zal toch opnieuw resulteren in een forse jaarvracht aan schadelijke stoffen, die onze bewoners over zich heen zullen krijgen. De polderdorpen liggen immers naast de haven, pal in de overheersende windrichting en zijn zo al een hotspot voor immissies. In tegenstelling tot CO2, dat geen directe gevolgen heeft, vormen fijn stof, stikstof, zwavel en zware metalen wel degelijk een directe impact op de onmiddellijke omgeving. En dan hebben we het nog niet over de transporten die op hun beurt aanleiding zullen geven tot extra belasting van onze mobiliteit en bijhorende luchtvervuiling. Bovendien zeggen onafhankelijke deskundigen in het milieueffectenrapport dat Indaver opstelde, naar aanleiding van een vernieuwing van hun huidige omgevingsvergunning, dat het effect van de NOx-uitstoot op de gezondheid van de polderbewoners als belangrijk wordt geëvalueerd. Elke bijkomende impact voor onze inwoners is voor ons onaanvaardbaar. Het gaat niet om die ene uitstoot, maar om alle cumulatieve effecten en daarom is de haven geen aanvaardbare locatie.” De burgemeesters hopen dat het Antwerpse college rekeningzal houden met hun opmerkingen.