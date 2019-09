Poëtische wandeling in Moretusbos Alfons Schryvers

09 september 2019

De Stabroekse cultuurdienst organiseert zondag 10 oktober, met vertrek om 13.30 uur, een poëtische wandeling in het Moretusbos. Het vertrek is aan het kasteel Ravenhof aan het Oud Broek 4 in Stabroek. Deelnemen is gratis maar door het beperkt aantal deelnemers is reservatie aanbevolen via reservaties@stabroek.be. Schrijver en theatermaker Maud Vanhauwaerts neemt de wandelaars op sleeptouw en brengt onderweg eigen werk. Maud behaalde een masterdiploma Taal-en Letterkunde aan de universiteit van Antwerpen en een masterdiploma Woordkunst aan het Conservatorium van Antwerpen, waar ze nu zelf doceert. Voor haar poëziedebuut “Ik ben mogelijk” kreeg ze de Vrouw Debuut Prijs, voor haar bundel “Wij zijn evenwijdig” de Hughues C. Pernathprijs en de Publieksprijs van de Herman De Coninck-wedstrijd. In haar werk zoekt ze naar speelse theatrale vormen om poëzie publiekelijk te maken. Met haar performances trad ze op, op radio en tv, in binnen en buitenland, van opera tot schapenstal. Ze werd aangesteld tot ereburger van de stad Veurne en in 2018-2019 is ze stadsdichter van Antwerpen.