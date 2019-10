Plofkraak op bankkantoor in Stabroek: daders vluchten te voet weg met buit CVDP HAA

23 oktober 2019

02u51

Bron: eigen berichtgeving, Belga 82 Stabroek In het bankkantoor van BNP Paribas Fortis in Stabroek is in de nacht van dinsdag op woensdag een plofkraak gepleegd. De daders konden vluchten met een buit, maar de omvang daarvan is nog niet bekend. Dat meldt de lokale politie van de zone Noord.

De plofkraak vond rond 2 uur plaats in de Abtsdreef in Stabroek, op een kilometer van de oprit van de A12, aan de grens met Nederland. De brandweer en politie kwamen ter plaatse, evenals ontmijningsdienst Dovo.

Vluchtauto

De politie van Zone Noord bevestigt dat het met zekerheid om drie daders gaat. Ze zouden na de feiten te voet zijn weggevlucht om nadien in een vluchtauto te ontsnappen. Om welke wagen het gaat is niet duidelijk. “Er is een vermoeden dat ze hun vluchtauto bewust verderop parkeerden om het onderzoek te bemoeilijken. Er is de mogelijkheid om de ANPR-camera’s te controleren in de wijde omgeving, maar heel gericht is dat natuurlijk niet en de vluchtroute is al helemaal niet gekend.”

De daders van de plofkraak hebben een aanzienlijke buit gemaakt, maar hoeveel precies is nog niet duidelijk. Er vielen geen gewonden, maar er is wel aanzienlijke schade aan de bankautomaat en het gebouw. De federale gerechtelijke politie van Antwerpen heeft intussen het onderzoek overgenomen. In het belang van dat onderzoek wordt er geen verdere informatie meegedeeld.

Explosie

Elke Schevernels woont in de Abtsdreef vlak bij het bankkantoor, maar werd niet gewekt door de explosie. “Mijn slaapkamer is aan de straatkant en ik sliep met het raam open, dus ik denk dat het niet zo’n luide knal was.” Enkele minuten na de plofkraak werd Elke gebeld door het buurtinformatienetwerk met de vraag om deuren op slot te doen, ramen te sluiten en lichten in de tuin aan te steken. Ook Dennis Geuns, die schuin over het bankkantoor woont, hoorde niks van de explosie. “Ik heb de hele nacht doorgeslapen en zag pas vanmorgen op Facebook dat er een plofkraak in mijn straat was gebeurd.”