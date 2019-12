Plaatselijke kunstenaars zorgen voor originele geschenken Alfons Schryvers

04 december 2019

Zaterdag 14 december, om 13 uur, opent de tentoonstelling “KUNST N KADO” de deuren in het kasteel Ravenhof te Stabroek. De tentoonstellingsruimte wordt dan een uitstalraam waarin plaatselijke kunstenaars hun werken tentoonstellen. Beeldhouwer Ludo van Alphen, uit Zandvliet, wordt geïnspireerd door mensen en dieren. Keramiste Ingrid Piens, ook uit Zandvliet, creëert bijna perfecte vormen met klei. Artistieke wenskaarten voor alle gelegenheden zijn van de hand van Thérèse Van Riet uit Kapellen. Door glas, zilver en porselein te verwerken naar juwelen schenkt Nicole De Winter uit Kapellen deze materialen een nieuw leven. Strakkere geometrische vormen, in porselein, werden vervaardigd van Luc Vogels uit Kapellen. Marc Delvaux uit Ekeren schittert met zijn foto’s. De Brasschaatse schilderes/schrijfster Herma Hostink toont haar veelzijdige talenten. Lieve Peeters woont in Kalmthout en haar passie is vilten sjaals, hoeden en hebbedingetjes. Daarnaast zal de Nederlandse Anita Heijmenberg haar zilveren sieraden en kussens etaleren, terwijl haar landgenote Monique Starink met lichtobjecten in glas zal pronken. Het geheel wordt volledig gemaakt door de zussen Tania en Saskia Verhasselt met respectievelijk gekleurd zijden textiel en met allerhande leuke wezentjes in keramiek. Alle aanwezige creaties zoeken een nieuwe thuis en zijn een origineel eindejaarsgeschenk. Zaterdag 14 december gaan de deuren open om 13 uur en Femke, een jonge getalenteerde harpiste uit Kapellen, zal de muzikale noot verzorgen. Zondag 15 december, vrijdag 20 december, zaterdag 21 december en zondag 22 december is de tentoonstelling geopend van 11 tot 17 uur. De inkom is gratis.