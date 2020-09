Picoloplein vanaf maandag tot midden november afgesloten van Laageind emz

03 september 2020

21u52 6 Stabroek De werken op de centrale as Laageind-Dorpsstraat (N111) in het dorp van Stabroek nadert het kruispunt van het Picoloplein met de N111 Vanaf maandag 7 september tot midden november kan het autoverkeer de Picolo-site niet in- of uitrijden via het Picoloplein.

Het Agentschap voor Wegen en Verkeer is sinds begin augustus een gescheiden rioleringsstelsel aan het aanleggen ten zuiden van Laageind. Maandag start de opbraak van de rijweg ter hoogte van het kruispunt met het Picoloplein om ondergronds de nieuwe riolering te plaatsen. Aansluitend krijgt het kruispunt meteen zijn nieuwe wegopbouw.

Conservenweg

Die wegenwerken hebben een invloed op de verkeerssituatie. Vanaf maandag tot midden november is het Picoloplein van het Laageind afgesloten. Autoverkeer kan de Picolo-site niet uitrijden via het Picoloplein. Zowel verkeer voor de Picolo-site als de KMO-zone rijdt in beide richtingen via de Conservenweg van en naar Laageind. Uitrijdend verkeer moet de winkelzone verlaten langs de Conservenweg. Er wordt een uitrit vanaf de parking voorzien. Het enkelrichtingsverkeer op Laageind kan de werfzone steeds passeren. Te voet en met de fiets blijft het Picoloplein toegankelijk.

