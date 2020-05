Petitie tegen knip Veldstraat en Plantinlaan voorlopig zonder effect: “De proefopstelling komt er sowieso” emz

23 mei 2020

19u49 1 Stabroek Eric Nuyes (31) uit het Nederlandse Putte vraag met een petitie de gemeente Stabroek geen knip aan te brengen in de Plantinlaan en de Veldstraat op grondgebied van Putte (Stabroek). Volgens hem zouden die verkeersmaatregelen het kruispunt van de Ertbrandstraat (N111) met de Driehoek (N11) overbelasten. “We willen het woon-werkverkeer niet via de wijken, maar langs de gewestwegen laten verlopen”, repliceert mobiliteitsschepen Sarah Demartelaere (N-VA).

Op vrijdag 15 mei startte Nuyes met de petitie. Zelf woonde hij lange tijd in Putte-Stabroek in de buurt van de Plantinlaan. Vandaag de dag heeft hij zijn woonst in de Breestraat in Nederlands Putte. Dagelijks moet hij zich van daaruit verplaatsen naar de Antwerpse haven voor zijn werk. Daarnaast moet hij zijn dochtertje naar de Putse Knipoog in Kapellen brengen, vlak aan het kruispunt op de Ertbrandstraat en de Driehoek op de grens van grondgebied Stabroek en Kapellen.

249 handtekeningen

Daarvoor kan hij ofwel via de hoofdweg Ertbrandstraat (N11) vanuit Putte-Nederland naar de school rijden en via dezelfde weg over de N111 langs Stabroek de A12 richting de haven nemen. Via de Plantinlaan of de Veldstraat is het drukke kruispunt van de Ertbrandstraat en de Driehoek te vermijden. Als de proefopstelling van de knip er komt, vreest Nuyes voor een overdreven drukte in het centrum van Belgisch Putte. “Iedereen die vanuit Putte, Kalmthout of andere gemeentes in het achterland richting de haven wil, moet langs dat kruispunt passeren. Dat zal een drukte veroorzaken. Dan zal je nog langer in de auto moeten zitten”, zucht hij.

Ondertussen verzamelde de petitie op het burgerplatform Avaaz al 249 handtekeningen. Nuyes begrijpt wel het standpunt van de wijkbewoners. “Er zijn al verschillende maatregelen geprobeerd zoals het plaatsen van bloembakken of verkeersdrempels. Maar dat deden de hardrijders niet stoppen. Ik ben zeker niet tegen een oplossing, maar het verkeer moet wel vloeiend blijven. De knip zou goed zijn voor de wijk, maar zo wordt de hele gemeente wel opgezadeld met extra verkeersdrukte”, zegt hij.

Gedragen beslissing

Het Stabroekse gemeentebestuur heeft begrip voor de commotie. Wel maakt ze duidelijk dat de proefopstelling van de knip kwam op voorstel van de buurtbewoners. “Zelf namen we in het kader van ons 30-50-project de Veldstraat in juni 2019 onder handen met onder meer paaltjes en een aangepast verkeersregime. Daarop kregen we positieve feedback, al lieten de buurtbewoners weten dat het probleem van het sluipverkeer niet verholpen was. Daar was een drastische beslissing voor nodig. In samenspraak met de politie legden we drie ideeën op tafel, onder meer eenrichtingsverkeer. Op het participatiemoment met de hele wijk in november 2019 besloten de buurtbewoners te gaan voor een knip”, verduidelijkt Demartelaere.

Om te vermijden dat één van de twee straten een flessenhals zou worden, moesten de beide straten ‘geknipt’ worden. Door de coronacrisis liep de uitvoering van de verkeersmaatregelen vertraging op. Midden mei liet het gemeentebestuur echter weten snel werk te zullen maken ervan. “Het doel is om de wijken verkeersarm en leefbaar te maken”, zegt burgemeester Rik Frans (N-VA). Door de ingreep worden de omwonenden aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te gaan. Werkverkeer moet gebeuren langs de grote banen. “Wie vanuit het achterland als Putte-Nederland of Kalmthout komt, willen we juist via de gewestwegen sturen”, vult Demartelaere aan.

Inspraak

Voor het gemeentebestuur heeft de petitie geen invloed. “We hebben ook al heel wat positieve feedback ontvangen. De proefopstelling komt er sowieso. Na zes maanden wordt dan bekeken of de knip al dan niet permanent wordt. Ook daar bieden wij als gemeentebestuur inspraak. We luisteren naar de bevolking. Maar dan verwachten wij ook wel input op de momenten dat ernaar gevraagd wordt”, zegt de mobiliteitsschepen. Waar de knip precies zou komen in de Veldstraat en de Plantinlaan, wordt nog bekeken. “Woensdag komen we daar met de politie over samen. Daarbij houden we rekening met de feedback die we gekregen hebben”, besluit Demartelaere.