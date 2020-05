Petitie om katje Lee uit Peru geen spuitje te geven, haalt bijna 14.000 handtekeningen in amper 15 uur emz

11 mei 2020

Raf Van Duyse (59) uit Geraardsbergen heeft zondagavond namens de internationale vzw Kattenadvies een petitie gestart om katje Lee geen spuitje te geven. De straatkat werd door de Stabroekse studente en Miss België 2020-kandidate Selena Ali (23) vanuit Peru meegenomen. In amper 15 uur zetten bijna 14.000 burgers hun handtekening onder het initiatief op burgerplatform Avaaz.

Als het van het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) afhangt, moet katje Lee uiterlijk op maandag 11 mei geëuthanaseerd worden. Het straatdier werd vanuit Peru meegenomen door Selena Ali (23) uit Stabroek en haar vriendin Fran De Nyn (21) uit Wilrijk. De twee studentes toegepaste psychologie deden sinds eind februari in het Peruaanse Cuzco hun eindstage. Toen de coronacrisis daar midden maart uitbrak, adopteerden ze een katje uit een kattencafé dat door corona moest sluiten.

Hoewel Selena liet chippen en vaccineren in Peru, blijft er een kleine kans dat het besmet is met hondsdolheid. Omdat Selena en Fran vervroegd naar België terugkeerden en op 6 april op Belgische bodem landden, kon het katje geen drie maanden in afzondering blijven zoals het FAVV voorschrijft. Omdat het katje niet terug naar Peru kan, moet Selena het katje bij een dierenarts laten inslapen.

Bekende Vlaming

Daar is de internationale vzw Kattenadvies het niet mee akkoord. “De kat kan toch ook in België perfect in afzondering verblijven? Wij hebben voldoende adressen die het katje Lee drie maanden lang kosteloos in quarantaine zou kunnen houden. Of zelfs zes maanden als dat nodig is”, zegt Van Duyse.

Nadat het nieuws van de mogelijke euthanasie de oren van de kattenliefhebber bereikte, startte hij meteen een petitie. “We zijn daar vrij vlug opgesprongen, omdat we het gevoel hadden dat het Bekende Vlaming-schap van Selena door de ambtenarij tegen haar gebruikt zou worden. Dat wilden we toch wel counteren.”

De respons daarop is een ongelofelijk succes. Hoewel de petitie pas op zondagavond om half 9 online kwam, had die maandagmiddag al bijna 14.000 handtekeningen. Daarnaast nam Van Duyse contact op met Ben Weyts en een aantal andere politici om te vragen of de beslissing van het FAVV alsnog tegengehouden kan worden. “Als een mens besmet is met corona, ga je hem toch ook geen spuitje geven?”, besluit hij.

De petitie is terug te vinden op online burgerplatform Avaaz.