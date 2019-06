Peter Van Horebeek ziet droom in vervulling gaan en haalt brevet van privépiloot Alfons Schryvers

17 juni 2019

11u34 0 Stabroek Na anderhalf jaar opleiding, met begeleiding van instructeur Jan Matheussen, heeft Peter Van Horebeek (37) uit Hoevenen zijn brevet van privépiloot behaald.

“Als kind wilde ik al graag piloot worden maar uiteindelijk koos ik voor een andere carrière”, zegt Peter. “Toch is het altijd blijven kriebelen om te vliegen en als je op nauwelijks een boogscheut van het vliegveld woont, was de stap snel gezet. In totaal kreeg ik 55 vlieguren voorgeschoteld waarvan 40 vlieguren samen met de instructeur en 15 vlieguren solo. Voor opleiding, en later gebruik, kan je in Hoevenen beschikken over vier vliegtuigen van de club. Afhankelijk van het toestel kost vliegen er 2 tot 3 euro per minuut. Het is mogelijk om een daguitstap te maken naar bijvoorbeeld Frankrijk, Engeland of Nederland. Telkens worden enkel de vlieguren aangerekend.”

De aankoop van een eigen toestel ziet Peter momenteel niet zitten. “De kosten voor een tweedehandstoestel, het onderhoud, verzekering en stalling lopen te hoog op. Misschien zit er op termijn, samen met enkele vrienden, wel een gezamenlijke aankoop in maar momenteel is een toestel van de club de goedkoopste oplossing.” Peter werd gefeliciteerd door de Stabroekse burgemeester Rik Frans (N-VA). “Het vliegveld van Hoevenen is zeker een meerwaarde voor Stabroek. Het terrein heeft een uitdovend karakter. Zo lang er vliegactiviteit is, zal de club kunnen beschikken over het vliegveld dat ze huren van een privé-eigenaar.”