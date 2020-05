Peruviaans ambassadeur komt tussen in zaak katje Lee: “De kans op rabiës is praktisch onbestaande” Ewoud Meeusen

26 mei 2020

18u54 16 Stabroek De Peruviaanse ambassadeur Gonzalo Gutiérrez Reinel, die verantwoordelijk is voor de diplomatieke relaties met België, is tussengekomen in de zaak katje Lee. In een schrijven aan Anthony Godfroid, de raadsman van Selena Ali (23), vraagt hij voor een quarantaine in België. “Er is géén hondsdolheid bij katten in Cuzco”, meldt hij.

Nadat de Peruviaanse universiteit Universidad Nacional Mayor de San Marcos liet weten dat er geen enkel geval van hondsdolheid bij katten of honden is vastgesteld in Cuzco de laatste tien jaar, heeft ook de Peruviaanse ambassadeur Gonzalo Gutiérrez Reinel zich gemengd in de zaak katje Lee. De kater werd in april door de Stabroekse studente Selena Ali meegebracht uit het Peruviaanse Cuzco, waar ze stage liep. Het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) sprak echter een euthanasiebevel uit voor de kater, omdat die mogelijk besmet was met hondsdolheid.

Jaarlijkse bijeenkomsten

Om te vermijden dat het aanstaande vrijdag tot een rechtszaak zou komen, komt de Peruviaanse ambassadeur tussen. In een brief aan Godfroid laat hij weten dat Peru de laatste dertig jaar een strenge strijd voert tegen rabiës. Het land zet daarbij verschillende strategieën in om de ziekte volledig uit te roeien. Daarbij gaat het onder meer om vaccinatie en bewustmaking bij de bevolking.

Om de complete afwezigheid van hondsdolheid te bekomen, houdt Peru in het kader van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie en de Wereldgezondheidsorganisatie jaarlijkse bijeenkomsten. “Daar worden de strategieën op regionaal niveau uitgewerkt en de ervaringen gedeeld. Zo tonen we dat de Amerikaanse landen zich engageren in de strijd tegen het virus”, zegt Gutiérrez Reinel.

Praktisch onbestaande

Voor de toestand in Cuzco beroept hij zich eveneens op de studies van de dierengeneeskundige faculteit van de Peruviaanse universiteit, die zegt dat de stad volgens de officiële verslagen van het Ministerie van Volksgezondheid al tien jaar rabiësvrij is. Dat de kat werd gevaccineerd, is volgens hem een bijkomend argument om te vragen voor een gepaste oplossing: Lee moet niet geëuthanaseerd worden, maar in quarantaine geplaatst worden in België. “De kans op rabiës is praktisch onbestaande”, besluit hij.

