Patrick start na kankerdiagnose met paardentherapie voor mensen met een beperking: “Door het oog van de naald gekropen” Ewoud Meeusen

23 december 2019

15u57 2 Stabroek Vanaf 3 januari zullen veertien cliënten van zorgcentrum Vluchtheuvel in Stabroek hun vrije tijd tussen de paarden mogen doorbrengen. Twee keer per week zal paardenfluisteraar Patrick Kerkhofs (54) in samenwerking met vrijwilligers hen begeleiden in sessies equitherapie. Op de weiden van ‘Dobbel P Ranch’ kunnen de mensen met mentale beperking paarden aaien, borstelen of berijden. Hun appreciatie en geluk sterkt Patrick, die twee jaar geleden de diagnose van prostaatkanker kreeg: “Het geeft me kracht om door te gaan”, vertelt hij.

Aan de stallen van paardenverblijf ‘Dobbel P Ranch’ in Stabroek is iedereen ijverig in de weer. Sinds juli 2019 knapt de familie Kerkhofs de gehuurde ranch op. “Ik was al lang op zoek naar een locatie voor mijn zes eigen paarden. Met grote grasweides aan uitgestrekte boerenvelden niet ver van Antwerpen was dit ideaal”, vertelt Patrick. De ranch huisvest voorlopig negentien paarden. Patrick en zijn gezin zorgen ervoor dat de dieren dagelijks gevoed, verzorgd en in de weide gelaten worden. Maar het gezinshoofd en zijn vrouw Peggy hebben ook het juiste hart op de plaats: “Binnenkort ontvangen we twee groepjes van zeven mensen met een mentale beperking van zorgcentrum Vluchtheuvel. We starten met rustgevende therapie met paarden”, legt Patrick uit.

Rustgevende paarden

Patrick woont momenteel nog met zijn familie in het centrum van Antwerpen. Toen hij in Stabroek op de ranch terecht kwam, raakte hij via de eigenaar van de locatie in contact met Vluchtheuvel: “Mijn vrouw en ik hebben zelf voorgesteld om de cliënten van het zorgcentrum hier twee keer per week tijd te laten doorbrengen”, vertelt Patrick. De meeste deelnemers aan de sessies hebben een vorm van autisme. Zelf weet Patrick maar al te goed dat wandelen met of rijden op paarden een rustgevende invloed kan hebben voor mensen met ASS: “Mijn 17-jarige stiefdochter Salima en 10-jarige zoon Jan hebben zelf autisme.” Voor Salima is paardrijden een belangrijke manier om stoom af te laten: “Zeker als ik druk of boos ben.”

Een aantal weken geleden maakte de veertien kandidaten al kennis met de drie paarden waarmee ze zullen werken: “We hopen dat de paarden een positieve invloed hebben op onze cliënten. Voor hen is het een fijne dagbesteding”, vertelt Martine Beyers, teambegeleidster dagbesteding bij zorgcentrum Vluchtheuvel.

Prostaatkanker

De sessies die Patrick organiseert is voor Vluchtheuvel kosteloos. De paardenliefhebber kan rekenen op vrijwilligers om de equitherapie mee te begeleiden. Verder wil hij vooral iets terugdoen voor de maatschappij. Patrick kan immers niet beschrijven hoe dankbaar hij is dat hij er nog is. Het jaar 2017 betekende voor hem een dubbele mokerslag: “Ik onderging een zware openhartoperatie. Op basis van mijn bloedwaarden stelde de dokters toen prostaatkanker bij me vast. Dat was een geluk bij een ongeluk, want zonder een behandeling zou ik vijf jaar later sowieso botkanker hebben gehad. Ik ben echt door het oog van de naald gekropen”, zegt hij met een krop in de keel.

Voor Patrick was vooral de kankerdiagnose een mentale klap. Toch slaagde de gepassioneerde paardenfanaat erin uit het dal te kruipen: “In het leven zijn er twee opties: uw kop in het zand steken of het leven terug in handen nemen en er nog iets van proberen te maken.” De twee tumoren kregen Patrick niet klein. Bij de laatste controles waren zijn bloedwaarden in orde: “Momenteel is het nog wel afwachten of de kanker wegblijft. Maar ondertussen wil ik mijn geluk delen”, vertelt hij.

Blijven dromen

Een van Patricks drijfveren om niet op te geven is dan ook zijn liefde voor paarden. Hij wil anderen daarvan laten meegenieten: “Het geluk dat mensen met een beperking op een paard uitstralen, is meer waard dan de duurste diamant.” Dat is niet het enige motief. Verder wil hij op zijn paardenranch ook mensen bij elkaar brengen: “Ik wil het sociale contact dat een beetje zoek is in onze maatschappij, toch wat proberen te herstellen”, zegt hij. Patrick haalt niet alleen voldoening uit het sociaal contact. Vooral zijn verbondenheid met zijn paarden geeft hem levensvreugde: “Al sinds mijn negen jaar ben ik ermee bezig. Doorheen de jaren is het echt een microbe geworden. De dieren zijn dan ook trouwe vrienden: mijn paard Reminic zou zelfs voor mij door het vuur gaan.”

Door zijn invaliditeit rijdt Patrick zelf niet meer actief paard. Hij is wel sterk bezig met het psychologische aspect. Dat is op zijn ranch ook nodig, omdat hij soms werkt met onhandelbare of getraumatiseerde dieren: “Ik probeer in het hoofd van het paard te kruipen om hen te begrijpen. Als paardenfluisteraar wil ik de dieren terug vertrouwen geven en respect voor de mens bijbrengen”, vertelt Patrick. Hij kan dan ook als geen ander inschatten hoe ver hij met de mensen met een beperking kan gaan in omgang met de paarden: “De meesten zullen onder begeleiding wel een ritje kunnen maken op de dieren. Het zal hoe dan ook een onthaasting aan de dagelijkse drukte zijn”, aldus Patrick.

Door zijn vurige passie is Patrick erg ambitieus: “Ook ik heb nog mijn dromen. Graag zou ik in de nabije toekomst een boerenpaard kopen. Niet alle mensen met een beperking durven in de buurt van een paard komen. Maar door een huifkar zou ik ook hen een stralende glimlach kunnen bezorgen”, besluit paardenfluisteraar Patrick.